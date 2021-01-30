• 30 Ocak 2021 - 17:39 • Son Güncelleme:
İltihabı kurutan iyileştirici güce sahip 5 süper besin
Vücutta ortaya çıkan pek çok hastalığın sebebinin kronik enflamasyon yani iltihaptan kaynaklandığını biliyor muydunuz? İşte bu sebeple vücuttaki iltihaplanmayı azaltmak için doğru adımlar atıp bu durumun önüne geçmek şart! Vücuttaki iltihabı azaltmak için doğru beslenmeyi seçip besinlerin sahip olduğu tıbbi gücü kullanabilirsiniz. İşte yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde iltihapla savaşmak için mutlaka tüketilmesi gereken o mucizevi besinler… MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL
• 30 Ocak 2021 - 17:39 • Son Güncelleme:
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Enflamasyon nedir, nasıl meydana gelir?
Enflamasyon; vücudun yaralanma veya hastalıktan iyileşmesine yardımcı olmak için tasarlanmış, vücutta doğal olarak meydana gelen bir süreçtir. Yaralanma veya hastalık gibi algılanan bir tehdide yanıt olarak bağışıklık sistemi tarafından tetiklenir.
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Genellikle kısa bir süre içinde ortaya çıkan akut iltihaplanma, vücudunuzu en sağlıklı haline döndürmeye yardımcı olan faydalı bir durumdur ancak uzun sürmezse... Uzun süre devam eden kronik enflamasyon ise çoğunlukla bağışıklık sistemindeki bozulmalar, yoğun stres ve güçten düşüren hastalıklarla ilgilidir.
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Bu nedenle kronik iltihaba karşı aslında temel sebebi de gözeterek önleyici bir sağlık yaklaşımı sergilemek gerekiyor. Bu süreçte yapabileceğiniz en güzel şey ise doğru besinler ile vücudunuzu arındırmayı tercih etmeniz olacak. Hazırsanız iltihapla savaşta elinizi güçlendirecek bu besinleri ve faydalarını açıklıyoruz:
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