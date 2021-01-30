İltihabı kurutan iyileştirici güce sahip 5 süper besin

Bu nedenle kronik iltihaba karşı aslında temel sebebi de gözeterek önleyici bir sağlık yaklaşımı sergilemek gerekiyor. Bu süreçte yapabileceğiniz en güzel şey ise doğru besinler ile vücudunuzu arındırmayı tercih etmeniz olacak. Hazırsanız iltihapla savaşta elinizi güçlendirecek bu besinleri ve faydalarını açıklıyoruz: