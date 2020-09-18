İngiliz kraliyet ailesi çocuklarının uyması gereken ilginç kurallar

Eda Özdemir - PembeNar Özel



1. Takma adlara izin verilmez



Hem yetişkinlerin hem de çocukların birbirlerini takma adlar veya küçültme ifadeleri ile kamuya açık veya özel alanlarda çağırmaları yasaktır. Uluslarında etkili insanlar olarak eğitim ve zarafet göstermeleri beklenir. Bu nedenle, kağıt üzerinde de olsa sevimli takma adlar kullanmak kesinlikle yasaktır. Ancak bu kural Kraliyet Ailesi'nin birçok üyesi tarafından defalarca çiğnendi.



2. Bir kıyafet yönetmeliğine uymalılar



Kraliyet mensupları, istedikleri kıyafetleri, istedikleri şekilde giyemez. Çocuklar da bu konu için istisna değildir. Erkek çocuklarının 8 yaşına kadar şort giymeleri gerekmektedir. Kız çocukları da yaşlarına uygun elbiseler giymek zorundadır.



3. Özçekimlere veya imzalara izin verilmez



Ne kadar yalvarsak da, tek başına ya da hayranlarıyla selfie çekemezler. Onlar için bir şey de imzalayamazlar. Bunun nedeni, imzalarının sahteciliğini ve kendilerine karşı kullanılmasını engellemek istemeleridir.



4. Monopoly oynamak yasaktır



Duyduğumuz en garip kurallardan biri Kraliyet Ailesi'nin mülk alıp satmanıza izin veren bu popüler kutu oyununu oynayamayacağıdır. Bunun arkasındaki neden, 2008 yılında Prens Andrew tarafından bir oyun davetini reddetmek zorunda kaldığında açıklandı. Kraliçe'ye göre bu tür oyunlar çok bağımlılık yapıyor ve ailede çatışma yaratıyor.



5. En az bir yabancı dil öğrenmeleri gerekir



Yetişkin olunca; devlet faaliyetlerinde Kraliyet Ailesi'ni diğer ülkelerden gelen insanlar arasında temsil edeceklerinden; kendilerini iyi ifade etmeleri için en az bir yabancı dil öğrenmeleri bekleniyor. Bu nedenle, küçük yaşlardan itibaren onlara İngilizce dışında en az bir başka dil öğretiliyor. Örneğin Prens George ve Prenses Charlotte'ı ele alalım: İkisi de İspanyolca öğreniyor.



6. Kendilerine verilen tüm hediyeleri kabul etmeliler



Kraliyet Ailesi'nin çocuklar da dahil olmak üzere tüm üyeleri, ister liderlerden ister halktan olsun, kendilerine verilen hediyeleri her zaman kabul etmek zorundadır. Bu hediyeleri kendileri için değil, kraliçe için kabul ederler. Bazı hediyeler bağışlanır.



7. Arkaya yaslanma veya rahat oturmaya izin verilmez



Bir mesajı iletmeye çalışırken kişinin telaffuzu kadar duruşu da önemlidir. Bu yüzden kraliyet üyeleri düzgün bir duruş sergilemelidir. Ayaklar birbirinden uzak olmalı, omuzlarla aşağı yukarı aynı mesafede olmalı, omurga düz olmalı, çene hafifçe kaldırılmalı ve eller hiçbir zaman cepte olmamalıdır. Kraliyet üyeleri oturduklarında, ayakları yerde olacak şekilde bacakları çapraz veya düz olmalıdır.



8. Kadınlar evlenene kadar taç takamaz



Taçlar medeni durumu simgeleyen bir işarettir. Yani eğer bir taç takıyorsanız; bu evli olduğunuz anlamına gelir. İşte tam da bu yüzden bekar kadınlar istedikleri zaman göz alıcı taçları takamazlar, evlenene kadar beklemek zorunda kalırlar.



9. Akşam yemeği, Kraliçe tabağını bitirdiğinde biter



Kraliyet protokolleri ve görgü kuralları öğle yemeğinde bile çok önemlidir. Kraliçe servis edilecek ilk kişidir. Kraliçe yemeğe başladığında ancak o zaman misafirleri tabaklarındaki yemekleri yiyebilirler. Dahası, yemek yemeyi bitirdiğinde, herkesin yemeklerini bitirmesi gerekir.

