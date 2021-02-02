• 02 Şubat 2021 - 12:47 • Son Güncelleme:
'İyileştiren baharat' safranın faydaları ve yan etkileri
Safran; yemekten kozmetiğe, boyadan ilaca birçok alanda kullanılan mucizevi bir bitki. En pahalı baharatlar listesine adını altın harflerle yazdıran safranın sağlığı olan faydaları da saymakla bitmiyor. Kilo verme sürecinde metabolizmayı destekliyor, antidepresan etki göstererek ruh sağlığını iyileştiriyor hatta kanser hücrelerine savaş bile açıyor! Faydaları ve yan etkileriyle safran hakkında tüm merak edilenleri, Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım anlattı
• 02 Şubat 2021 - 12:47 • Son Güncelleme:
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Safran, Uzak Doğu’dan gelmektedir. Antik çağlarda ağrıyı, sindirim sorunlarını ve hatta yüksek tansiyonu tedavi etmek için kullanılmaktaydı. Günümüzün en pahalı baharatlarından biridir.
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