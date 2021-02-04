• 04 Şubat 2021 - 09:30 • Son Güncelleme:
Kansere karşı savaşta direnci artıran 9 süper besin
Dünyada ölüm nedenleri arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırayı alan kanser, anormal hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve yayılmasıyla ortaya çıkıyor. Çağımızın en tehlikeli hastalıkları arasında yer alan kanserle karşı karşıya kalmamak için de bazı önemli tedbirler almak gerekiyor. Bu tedbirlerin başında dengeli ve sağlıklı beslenme var. Çünkü yapılan araştırmalara göre, sağlıklı beslenmek kansere yakalanma riskini yüzde 30-35 civarında düşürebiliyor. Bu nedenle içerdikleri antioksidanlar, vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren bazı besinleri sofralarımızdan eksik etmememiz gerekiyor. Fitoterapi Uzmanı Doktor Buğra Buyrukçu kansere karşı direncimizi artıran o besinleri ve faydalarını açıkladı... MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL
• 04 Şubat 2021 - 09:30 • Son Güncelleme:
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1.Brokoli-Brüksel lahanası
Brüksel lahanası yüksek lif içeren bir sebzedir. Başta kolon kanseri olmak üzere karaciğer ve akciğer kanseri gibi pek çok kanser türüne karşı koruyucu rol oynar.
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