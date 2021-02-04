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• 04 Şubat 2021 - 09:30 • Son Güncelleme:

Kansere karşı savaşta direnci artıran 9 süper besin

Dünyada ölüm nedenleri arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırayı alan kanser, anormal hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve yayılmasıyla ortaya çıkıyor. Çağımızın en tehlikeli hastalıkları arasında yer alan kanserle karşı karşıya kalmamak için de bazı önemli tedbirler almak gerekiyor. Bu tedbirlerin başında dengeli ve sağlıklı beslenme var. Çünkü yapılan araştırmalara göre, sağlıklı beslenmek kansere yakalanma riskini yüzde 30-35 civarında düşürebiliyor. Bu nedenle içerdikleri antioksidanlar, vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren bazı besinleri sofralarımızdan eksik etmememiz gerekiyor. Fitoterapi Uzmanı Doktor Buğra Buyrukçu kansere karşı direncimizi artıran o besinleri ve faydalarını açıkladı... MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL

• 04 Şubat 2021 - 09:30 • Son Güncelleme:
11.Brokoli-Brüksel lahanası
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1.Brokoli-Brüksel lahanası

Brüksel lahanası yüksek lif içeren bir sebzedir. Başta kolon kanseri olmak üzere karaciğer ve akciğer kanseri gibi pek çok kanser türüne karşı koruyucu rol oynar.

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Brokolinin içeriğinde bulunan sülforafan da vücuttan ekstra östrojeni uzaklaştırmasıyla özellikle göğüs, rahim ve kolon kanserinden korunmada etkilidir.

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Yapılan güncel bir araştırmada ise brokoli ve Brüksel lahanasında bulunan bir maddenin, birçok kanser türünde rol oynadığı bilinen WWP1 enzimine karşı koruyu olduğu tespit edilmiştir.

42.Ceviz

2.Ceviz

Cevizin içeriğinde bulunan “gama tokoferol” adında bir bileşen, kanserli hücrelerin hayatta kalmalarını sağlayan enzimlerin aktivasyonunu engeller.

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Ayrıca içerdiği fitoöstroller ile kadınlarda östrojen seviyelerini düzenleyerek meme kanseri hücrelerinin büyümelerine neden olan östrojen reseptörlerinin de bloke edilmesine yardımcı olur.

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O nedenle her gün belli oranda ceviz tüketmek oldukça sağlıklıdır.

73.Üzüm

3.Üzüm

Kansere iyi gelen besinler arasında öne çıkan üzüm, kanser hücrelerinin toksik etkisini bloke ederek büyümelerini engeller.

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Yapılan birçok bilimsel çalışmada üzüm çekirdeğinin çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu etkisi olduğu kanıtlanmıştır.

94.Yeşil çay

4.Yeşil çay

Yeşil çay hem lezzetiyle hem de çok sağlıklı olmasıyla öne çıkan bitkisel besinlerden biridir.

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Yeşil çayın içeriğinde bulunan polifenol, kansere karşı koruyucu etki sağlar.

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Yeşil çayın kanser büyümelerinin yavaşlaması ve benzeri yayılımların önlenmesinde oldukça etkili olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Yeşil çay, ayrıca iyi bir antioksidan kaynağıdır.

125.Balık

5.Balık

Sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazı olan balık, haftada en az 2 kez tüketilmelidir.

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Özellikle somon, uskumru, sardalya, hamsi gibi balıklarda bulunan omega-3, göz ve beyin hücrelerinin korunmasında etkili olan bir besindir.

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Birçok çalışma, balığın bazı kanser türlerine karşı koruyucu etki gösterdiğini kanıtlamaktadır.

156.Soğan-Sarımsak

6.Soğan-Sarımsak

Soğan ve sarımsağın insan sağlığı açısından oldukça fazla yararı vardır. Soğan, içeriğinde bulunan "organosülfür" ile birçok kanser türüne karşı koruyucu etki gösterir.

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Sarımsağın içeriğinde bulunan A ve C vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, kükürt ve çinko gibi mineraller, kansere karşı iyi birer savaşçıdır.

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Ayrıca sarımsağa aromasını veren 'alisin' maddesi dünyanın en güçlü antioksidandır.

187.Mandalina

7.Mandalina

Mandalina önemli bir C vitamini kaynağıdır. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut direncini artırır.

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C vitamini içeriği yüksek olan mandalina, antioksidan etkisi ile kansere karşı koruyucu bir besindir.

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Günde 2 tane tüketilen mandalinanın kanseri önleyici etkileri olduğu bilinir.

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Ayrıca turunçgiller, içeriğindeki flavanlar, hesperidin, silybin, ksantohumol, limonoidler sayesinde kanser riskini azaltır ve serbest radikalleri nötralize eder.

228.Mantar

8.Mantar

Mantar, bağışıklık sistemini güçlendiren besinler arasında yer alır.

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Bunun yanı sıra mantar, içeriğinde bulunan betaglukan ve polisakkarid-protein kompleksleri ile hücresel bağışıklığı güçlendirerek kanserli hücrelerle savaşır.

249.Yaban mersini-Böğürtlen-Çilek

9.Yaban mersini-Böğürtlen-Çilek

Kırmız renkli meyveleri de sofralardan eksik edilmemesi gereken besinlerdir.

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Yaban mersini, böğürtlen ve çilek gibi meyveler, içeriğindeki fenolik ve flavonoid gibi biyoaktif bileşenler sayesinde anti-kanser özellik taşır.

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Günde 1 porsiyon kırmızı meyve tüketmeye özen gösterilmelidir.

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