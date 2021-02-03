DHA
• 03 Şubat 2021 - 11:09 • Son Güncelleme:
Kemoterapi öncesi yumurtalar dondurulmalı!
Yumurta dondurma işleminin klasik tüp bebek uygulamasına benzer şekilde yapıldığını söyleyen Doç. Dr. Nadiye Köroğlu, "Yumurta toplama işleminden sonra elde edilen olgun yumurtalar vitrifikasyon denilen hızlı bir dondurma yöntemi ile dondurularak saklanır. Kanser tedavisi nedeniyle kemoterapi/radyoterapi görecek kadınlarda tüp bebek için yumurtalıkların uyarılmasına adet döneminden bağımsız olarak hemen başlanabilir" dedi.
DHA
• 03 Şubat 2021 - 11:09 • Son Güncelleme:
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Kemoterapi gibi üreme hücrelerine zarar veren tedavi yöntemlerinden önce yumurta dondurma işlemi yapılmasını tavsiye eden Tüp Bebek Bölümünden Doç. Dr. Nadiye Köroğlu, "Yumurta dondurma işleminin klasik tüp bebek uygulamasına benzer şekilde yapılıyor. Yumurta toplama işleminden sonra elde edilen olgun yumurtalar vitrifikasyon denilen hızlı bir dondurma yöntemi ile dondurularak saklanır.
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Ülkemizde 2014 yılında yayınlanan ÜYTE yönetmeliğine göre kadınlar kemoterapi ve radyoterapi gibi yumurtalıklara zarar verecek tedaviler öncesinde, üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak ameliyatlar öncesinde ve yumurtalık rezervi azalmış veya aile öyküsünde erken menopoz hikayesinin üç uzman tabipten oluşan sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi durumunda yumurtalarını dondurabilir" diye konuştu.
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