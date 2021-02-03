Kemoterapi öncesi yumurtalar dondurulmalı!

Ülkemizde 2014 yılında yayınlanan ÜYTE yönetmeliğine göre kadınlar kemoterapi ve radyoterapi gibi yumurtalıklara zarar verecek tedaviler öncesinde, üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak ameliyatlar öncesinde ve yumurtalık rezervi azalmış veya aile öyküsünde erken menopoz hikayesinin üç uzman tabipten oluşan sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi durumunda yumurtalarını dondurabilir" diye konuştu.