• 08 Şubat 2021 - 12:38 • Son Güncelleme:
Kilo verdiriyor diye yiyoruz fakat bu besinler kilo aldırıyor!
Zayıflamaya ve beslenmenizde sağlıklı değişiklikler yapmaya karar verdiniz. Belki daha fazla yeşillik yemeye başladınız, granola barlar yerine ara öğünlerde meyve tercih ediyorsunuz, yulaf ezmenizin üzerine esmer şeker yerine fındıkgillerden ekliyor ya da peynir yerine sandviçlerinize avokado sürüyorsunuz. Tüm bu beslenmedeki davranış değişiklikleri öğünlerinize vitamin, mineral ve hastalıklarla savaşan antioksidanları eklerken, porsiyon miktarı dikkate alınmadığında günlük aldığınız kalori miktarını da arttırmaktadır. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım diyet yaparken farkında olmadan kilo aldıran besinleri açıkladı.
• 08 Şubat 2021 - 12:38 • Son Güncelleme:
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Avokado
Kalp dostu tekli doymamış yağ asidi, folat ve lif ile doludur. 1 avokado günlük folat ihtiyacının yarısını ve 13.5 g lif içerir.
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