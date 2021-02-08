Kilo verdiriyor diye yiyoruz fakat bu besinler kilo aldırıyor!

Nohut İyi bir demir, magnezyum, potasyum ve bitkisel protein kaynağıdır. Yarım su bardağı pişmiş nohut 7 gram protein içerir, bu da 28 g bir etteki miktar ile aynıdır. Ancak tavuk ve etin aksine nohut diğer kurubaklagiller de olduğu gibi karbonhidrat içerir bu da kalori içeriğini arttırmaktadır.