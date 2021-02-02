• 02 Şubat 2021 - 12:22 • Son Güncelleme:
Kışın göz sağlığınızı koruyacak 10 besin
Yoğun yaşam temposunun yanı sıra kış mevsiminin gelişi ile beslenme ve egzersiz alışkanlıklarımızda aksamalar yaşanabiliyor. Özellikle sağlıklı beslenme ile ilgili kış mevsiminin zenginliklerinden yararlanmak, genel sağlık açısından hayat kurtarıcı olabiliyor. Sağlıklı bir diyet, beden sağlığının yanı sıra göz sağlınıza da destekleyici etkide bulunabiliyor. Barındırdığı vitamin ve mineraller ile göz sağlığınızı koruyacak 10 besini Op. Dr. Aylin Koç Akbay açıklıyor.
• 02 Şubat 2021 - 12:22 • Son Güncelleme:
1
Koyu, yeşil yapraklı sebzeler
Ispanak ve lahana gibi yeşillikler, gözünüzdeki kan damarlarını güçlendiren ve katarakt oluşumunu önleyen C vitamini açısından zengindir. Ayrıca yaşa bağlı makula dejenerasyonunun ilerlemesini yavaşlatan lutein ve zeaksantiniye sahiptir.
3
5
7
8
Fındıklar ve tohumlar
Fındık, badem, yer fıstığı gibi besinler güçlü bir antioksidan olan E vitamini açısından zengindir. Keten ve chia tohumları da iyi bir Omega-3, vitamin ve antioksidan kaynağıdır. Bu besinler yaşa bağlı makula dejenerasyonu, kuru göz ve diğer hastalıklara karşı doğal koruma sağlar.
9