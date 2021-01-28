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• 28 Ocak 2021 - 12:47 • Son Güncelleme:

Konserve ton balığı faydalı mı yoksa değil mi? İçerisinde...

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlıklı yaşam trendleri hızla yükselişte. İçinde bulunduğumuz korona süreci ise bu trendi hiç olmadığı kadar yaygınlaştırıyor. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere tüm yetkili kuruluşların yaptığı çalışmalar, sağlıklı yaşam ve bağışıklığı güçlendirmenin yolunun doğru beslenme yöntemlerinden geçtiğini ortaya koyuyor. Bu sağlıklı besinler arasında balık da yer alıyor. Özellikle sağlıklı tarifler hazırlamak için kullanılan konserve ton balığı ise en çok tercih edilenler arasında. Ton balığı gerçekten sağlık için yararlı bir besin mi? Ton balığında Omega-3 var mı? Ton balığı cıva içerir mi? Beslenme ve Diyet Uzmanı Berrin Yiğit tüm merak edilenleri anlattı... MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL

• 28 Ocak 2021 - 12:47 • Son Güncelleme:
1MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL
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MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL

Beslenme ve Diyet Uzmanı Berrin Yiğit, özellikle hava sıcaklıklarının düştüğü kış ayında bağışıklık sistemini güçlendirmenin daha fazla önem kazandığını hatırlattı.

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Yiğit, “Soğuk havalarda kaçınılmaz olan grip, soğuk algınlığı, boğaz ve baş ağrısı, yüksek ateş gibi birçok hastalıkla savaşabilmenin yolu ise güçlü bir savunma sisteminden geçiyor.

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Beslenme ile yakından ilişkili olan güçlü bağışıklık sitemini korumak için önerimiz ise protein ve vitamin açısından zengin besinler" diye ekledi.

4Dünya Sağlık Örgütü’nün reçetesinde konserve ton balığı var

Dünya Sağlık Örgütü’nün reçetesinde konserve ton balığı var

Kış hastalıklarının yanı sıra koronavirüsle mücadelede bağışıklığı güçlendirmenin önemine işaret eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Berrin Yiğit, "Dünya genelinde yapılan araştırmalar, D vitamini ve Omega-3 içeren besinlerin, bağışıklığı güçlendirmesi açısından etkili olabileceğini ortaya koydu.

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Dünya Sağlık Örgütü’nün beslenme reçetesinde balık ve konserve ton balığı ilk sırada yer alıyor" dedi. Yiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

6Ton balığının faydaları nelerdir

Ton balığının faydaları nelerdir?

"Türkiye dahil olmak üzere tüm dünyada tüketilen ve popüler besinler arasında yer alan konserve ton balığı, Omega-3 ve protein değeri bakımından yüksek olan iyi bir B12 vitamini kaynağı.

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Vücudumuza selenyum, magnezyum, potasyum ve B vitamini kompleksi gibi değerli vitamin ve mineralleri kazandırarak hastalıkların etkisini, güçlü bir bağışıklık sistemiyle sınırlandırabiliyor."

8Bağışıklık dostu, obeziteyle de savaşıyor

Bağışıklık dostu, obeziteyle de savaşıyor

Özellikle ocak, şubat ve mart aylarında sağlıklı ve dengeli beslenmenin, yaşam tarzına entegre edilmesi gerektiğinin altını çizen Yiğit, “Soğuk kış günlerini, sağlıklı ve zinde bir görünümle atlatmak mümkün. Hareket alanımızın oldukça kısıtlı olduğu bu aylarda obeziteye düşman, kalbe dost besinler tercih edilmeli.

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Okyanus gibi soğuk ve derin sularda yaşayan, doğal yollarla beslenen ton balığı, bağışıklık dostu olmasının yanı sıra vücudun toksinlerden arınmasını sağlayarak kanser hücreleriyle savaşan mucizevi bir besin olma özelliği taşıyor.

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Ton balığı ile hazırlayacağınız ziyafet tadında ana yemeklerle hem lezzetli hem de sağlıklı bir kış geçirmek mümkün" dedi.

11Nereden geldiğini bilerek tüketin

Nereden geldiğini bilerek tüketin

İyi bir B12 vitamini kaynağı olan ton balığının, koronavirüse karşı vücudu güçlendirebileceğini öne süren Dünya Sağlık Örgütü verileri ve Bohai Üniversitesi araştırmacıları, ton balığının sofralarımıza nereden geldiğini bilerek tüketmenin oldukça önemli olduğunu belirtiyor.

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Okyanus gibi soğuk ve derin sularda yaşayan, doğal ortamlarda beslenen ton balıkları, en doğal Omega-3 kaynağı olma özelliği taşıyor.

13Ton balığında cıva var mı

Ton balığında cıva var mı?

Aynı zamanda Hint, Atlantik ve Pasifik gibi okyanuslarda yetişen ton balıklarının içeriğinde kesinlikle cıva bulunmuyor.

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Dünya Sağlık Örgütü, toplam yağ alımının toplam enerji alımının yüzde 30'undan daha azı ile sınırlandırılmasına ve doymamış yağ tüketiminin önemine de dikkat çekiyor.

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Yiyecekleri kızartmak yerine buharda pişirme, ızgara veya soteleme gibi daha az yağ gerektiren veya hiç yağ gerektirmeyen pişirme yöntemleri, önerilen tüketim yöntemleri arasında yer alıyor.

16Konserve ton balığı alırken dikkat

Konserve ton balığı alırken dikkat!

Ton balığı konservelerinde kullanılan zeytinyağının kolesterol seviyesini iyileştirmeye yardımcı olan doymamış yağlar bakımından zengin olması da son derece önem taşıyor.

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Bu nedenle konserve ton balığı satın alırken içinde sadece balık, yağ ve azıcık deniz tuzu olmasına dikkat edilmesi öneriliyor.

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