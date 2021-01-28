Konserve ton balığı faydalı mı yoksa değil mi? İçerisinde...

Bağışıklık dostu, obeziteyle de savaşıyor Özellikle ocak, şubat ve mart aylarında sağlıklı ve dengeli beslenmenin, yaşam tarzına entegre edilmesi gerektiğinin altını çizen Yiğit, “Soğuk kış günlerini, sağlıklı ve zinde bir görünümle atlatmak mümkün. Hareket alanımızın oldukça kısıtlı olduğu bu aylarda obeziteye düşman, kalbe dost besinler tercih edilmeli.