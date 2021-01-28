• 28 Ocak 2021 - 12:47 • Son Güncelleme:
Konserve ton balığı faydalı mı yoksa değil mi? İçerisinde...
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlıklı yaşam trendleri hızla yükselişte. İçinde bulunduğumuz korona süreci ise bu trendi hiç olmadığı kadar yaygınlaştırıyor. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere tüm yetkili kuruluşların yaptığı çalışmalar, sağlıklı yaşam ve bağışıklığı güçlendirmenin yolunun doğru beslenme yöntemlerinden geçtiğini ortaya koyuyor. Bu sağlıklı besinler arasında balık da yer alıyor. Özellikle sağlıklı tarifler hazırlamak için kullanılan konserve ton balığı ise en çok tercih edilenler arasında. Ton balığı gerçekten sağlık için yararlı bir besin mi? Ton balığında Omega-3 var mı? Ton balığı cıva içerir mi? Beslenme ve Diyet Uzmanı Berrin Yiğit tüm merak edilenleri anlattı... MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL
• 28 Ocak 2021 - 12:47 • Son Güncelleme:
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MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL
Beslenme ve Diyet Uzmanı Berrin Yiğit, özellikle hava sıcaklıklarının düştüğü kış ayında bağışıklık sistemini güçlendirmenin daha fazla önem kazandığını hatırlattı.
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Dünya Sağlık Örgütü’nün reçetesinde konserve ton balığı var
Kış hastalıklarının yanı sıra koronavirüsle mücadelede bağışıklığı güçlendirmenin önemine işaret eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Berrin Yiğit, "Dünya genelinde yapılan araştırmalar, D vitamini ve Omega-3 içeren besinlerin, bağışıklığı güçlendirmesi açısından etkili olabileceğini ortaya koydu.
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Bağışıklık dostu, obeziteyle de savaşıyor
Özellikle ocak, şubat ve mart aylarında sağlıklı ve dengeli beslenmenin, yaşam tarzına entegre edilmesi gerektiğinin altını çizen Yiğit, “Soğuk kış günlerini, sağlıklı ve zinde bir görünümle atlatmak mümkün. Hareket alanımızın oldukça kısıtlı olduğu bu aylarda obeziteye düşman, kalbe dost besinler tercih edilmeli.
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Nereden geldiğini bilerek tüketin
İyi bir B12 vitamini kaynağı olan ton balığının, koronavirüse karşı vücudu güçlendirebileceğini öne süren Dünya Sağlık Örgütü verileri ve Bohai Üniversitesi araştırmacıları, ton balığının sofralarımıza nereden geldiğini bilerek tüketmenin oldukça önemli olduğunu belirtiyor.
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