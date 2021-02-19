• 19 Şubat 2021 - 12:49 • Son Güncelleme:
Mamografi sonucunun şüpheli olması ne anlama geliyor?
Meme kanserinin erken teşhisi için mamografi 40 yaşından sonra her kadının düzenli kontrolleri içinde mutlaka olması gereken bir inceleme. Tarama ve beraberinde erken tanı sayesinde meme kanseri tedavisinde bugün yüzde 90’la varan oranlarda tedavi başarısı sağlanıyor. Ancak mamografi çektirdikten sonra memede birtakım belirtilerin görüldüğünü öğrenenler hemen kanser korkusu yaşamaya başlıyor. Peki, mamografi sonucunun şüpheli olması her zaman tehlikeli bir durum mu? Radyoloji Uzmanı Doç.Dr. Filiz Çelebi açıkladı
• 19 Şubat 2021 - 12:49 • Son Güncelleme:
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Tarama mamografisinin herhangi bir belirti ya da şikâyeti olmadan, olası kanserli hücrenin araştırılması amacıyla yapıldığını anlatan Radyoloji Uzmanı Doç.Dr. Filiz Çelebi, görüntülerle şüpheli bir görüntünün tespit edilmesi halinde ayrıntılı değerlendirme için kadının geri çağrıldığını belirtti.
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Özellikle ayrıntılı değerlendirme için tekrar çağrılan kadınların bu durumdan çok endişe ettiklerini, korktuklarını anlatan Doç.Dr. Filiz Çelebi, “Bu konuda endişeye kapılmaya gerek yok. İstatistiklere bakıldığında ayrıntılı görüntüleme ve testler için geri çağırdığımız kadınlar arasından her 10 kadından 1’inden bile az oranlarda meme kanseri tanısı konuluyor” dedi.
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İşlem sırasında hissedilen ağrının da kişinin ağrı eşiğine göre değiştiğini belirten Dr. Filiz Çelebi, sözlerine şöyle devam etti: “Ağrı seviyesi; mamografi çekiminin adet dönemi öncesine denk gelmesi, kişisel acı toleransı ve işlem sırasında kişinin nasıl konumlandırıldığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Oluşabilecek ağrı ve hassasiyetin önüne geçmek için adet döngüsü bittikten sonra mamografi çekimi yapılması tercih edilmelidir."
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