DHA
• 30 Ocak 2021 - 12:04 • Son Güncelleme:
Meyvesini kaynatın! Öksürüğü kesiyor, bağışıklığı güçlendiriyor
Gıda takviyeleri, vitaminler ve sağlıklı besinler... Birçok kişi koronavirüse karşı kendini güçlendirmek için bu yollara başvuruyor. İğde meyvesi de içerdiği vitamin ve kalsiyum gibi minerallerle oldukça dikkat çekiyor. "Özellikle meyvesiyle birlikte yaprağı da kaynatılarak çayı içildiğinde öksürük üzerinde daha etkili olur" diyen Diyetisyen Öznur Akgöz iğde meyvesinin faydalarını tek tek açıkladı
DHA
• 30 Ocak 2021 - 12:04 • Son Güncelleme:
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İğde meyvesi, karasal iklimin hakim olduğu bölgelerde yetişen kırmızımsı, kahverengimsi bir meyvedir. Asya ülkelerinde, geleneksel tıpta oldukça yaygın şekilde kullanılan bir meyvedir.
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