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DHA
• 30 Ocak 2021 - 12:04 • Son Güncelleme:

Meyvesini kaynatın! Öksürüğü kesiyor, bağışıklığı güçlendiriyor

Gıda takviyeleri, vitaminler ve sağlıklı besinler... Birçok kişi koronavirüse karşı kendini güçlendirmek için bu yollara başvuruyor. İğde meyvesi de içerdiği vitamin ve kalsiyum gibi minerallerle oldukça dikkat çekiyor. "Özellikle meyvesiyle birlikte yaprağı da kaynatılarak çayı içildiğinde öksürük üzerinde daha etkili olur" diyen Diyetisyen Öznur Akgöz iğde meyvesinin faydalarını tek tek açıkladı

DHA
• 30 Ocak 2021 - 12:04 • Son Güncelleme:
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İğde meyvesi, karasal iklimin hakim olduğu bölgelerde yetişen kırmızımsı, kahverengimsi bir meyvedir. Asya ülkelerinde, geleneksel tıpta oldukça yaygın şekilde kullanılan bir meyvedir.

2A, C, E vitaminleri içeriyor

A, C, E vitaminleri içeriyor

Meyve olarak tüketilebildiği gibi çay ya da reçel olarak da kullanılabilir. İğde meyvesi A, C, E vitaminleri ve kalsiyum gibi mineraller içerir.

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Yağ asitleri, glikozitler ve antioksidan aktivitelere sahip olan flavonoid ve tanenlerden de zengindir.

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Yapılan çalışmalarda yüksek antioksidan olduğu ve antimikrobiyal (mikrop karşıtı), antiinflamatuar (iltihap karşıtı) ve antikanser (kanser karşıtı) özelliği de var. Soğuk algınlığı, öksürük, hazımsızlık gibi semptomların tedavisinde de kullanılabilir.

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Ayrıca geleneksel tıpta da ateş düşürücü olarak ve böbrek rahatsızlıklarını gidermek için kullanılıyor.

6Fazla tüketilirse kabızlık yapabilir

Fazla tüketilirse kabızlık yapabilir

İğde meyvesi, besin değerleri oldukça yüksek ve kalori değeri düşük bir meyvedir. Ara öğünlerde, günlük bir avuç kadar tüketilebilir.

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Ancak fazla miktarda tüketildiğinde hazımsızlığa ve kabızlığa yol açabilir. Buna bağlı olarak gaz, kramp gibi şikayetler de görülebilir.

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Yüksek antioksidan aktiviteye sahip olduğu ve içerdiği bileşikler sayesinde öksürüğe iyi geldiği, bağışıklık sistemini de desteklediği belirtilmektedir.

9Böyle içilirse öksürüğe çok iyi geliyor

Böyle içilirse öksürüğe çok iyi geliyor

Özellikle meyvesiyle birlikte yaprağı da kaynatılarak çayı içildiğinde öksürük üzerinde daha etkili olur.

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Hem öksürüğe iyi geldiği hem de bağışık sistemini güçlendirici özelliğe sahip olması nedeniyle fazla tüketilmemesi şartıyla koronavirüse karşı korunmak için de tüketilmesini öneriyoruz.

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