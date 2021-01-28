DHA
• 28 Ocak 2021 - 10:13 • Son Güncelleme:
Nar suyu faydalı ama fazla içilirse böyle zarar veriyor
Nar, içeriğindeki bol C vitamini dolayısıyla kış mevsiminde özellikle de pandemi döneminde en tercih edilen meyvelerin başında geliyor. Öyle ki narın faydalarını öğrenenler onu ilaç yerine koydukları için günlük tüketim miktarını abartabiliyorlar. Ancak bu da beraberinde pek çok sıkıntıyı getirebiliyor. Peki, nar neye iyi gelir? Nar kanseri önlüyor mu? Nar tansiyonu yükseltir mi yoksa düşürür mü? Fazla nar suyu içmenin zararları nelerdir? Nar suyunun bağışıklık sisteminin güçlenmesine, tansiyonun düzenlenmesinde yararı olduğunu belirten Tıbbi Farmakoloji Uzmanı Prof.Dr. Coşkun Usta nar ve nar suyu ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı
DHA
• 28 Ocak 2021 - 10:13 • Son Güncelleme:
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Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Coşkun Usta, 2005 yılından bu yana doğal bileşikler ve bitkilerin özündeki maddelerle ilgili çalışmalar yaptığını söyledi.
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Nar, vücuttaki damarları gevşetiyor
15 yıldır nar ve nar bileşenleriyle ilgili çalıştığını aktaran Prof.Dr. Usta, "Tansiyon üzerindeki etkileri üzerine bazı depresyon ve benzeri hastalıklar üzerine etkilerini araştırıyorum. Nar suyu ve nar meyvesinin tüm bileşenleri, kabuğu, nar yağı içerisindeki o moleküllerin herhangi bir olumlu etkisi olabilir mi diye bakıyorum.
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Asla ilaç olarak düşünmüyoruz. Sadece fonksiyonel olarak vücudumuza yardımcı olabilir mi, vücudumuzun çalışma sistemine katkısı olabilir mi şeklinde araştırmalar içerisindeyim. Örneğin kalp damarları üzerinde çalışmalar yapıp damarlar üzerindeki gevşetici etkisini buldum. Bunun mekanizmalarını da ortaya koydum" dedi.
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