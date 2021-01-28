Nar suyu faydalı ama fazla içilirse böyle zarar veriyor

Nar kanser tedavisinde etkili mi? Narın yararlarıyla ilgili tüm dünyada olabildiğince çalışma olduğunu, başta kanser olmak üzere birçok noktada çalışıldığını ifade eden Prof.Dr. Usta, "Ancak bunlardan direkt klinik sonuç çıkarmamız şu anda mümkün değil. Bunlar halen çalışma aşamasında.