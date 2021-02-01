DHA
• 01 Şubat 2021 - 13:27 • Son Güncelleme:
Sağlıklı ve zararlı olan şeker türleri
Uzman Diyetisyen Eda Balcı, şeker türlerinin doğal ve rafine olarak iki gruba ayrıldığını belirterek, sağlıklı ve zararlı olan şekerli ürünlere dair önemli ipuçları aktardı. Esmer şeker daha mı sağlıklı? Rafine şeker tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? İşte detaylar...
DHA
• 01 Şubat 2021 - 13:27 • Son Güncelleme:
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Uzman Diyetisyen ve Arş. Gör. Eda Balcı, şeker türleri ve bu türlerin sağlık açısından farklı etkilerine dair önemli uyarılarda bulundu.
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