Sağlıklı ve zararlı olan şeker türleri

Şekerin, çoğu bitkinin bünyesinde bulunduğunu belirten Balcı, "Tükettiğimiz birçok besinde şeker bulunmaktadır. Bu şekerin bazı türleri, insan vücudu için sağlıklı iken bazı türleri obezite başta olmak üzere kalp damar hastalıkları, diyabet ve kanser gibi ciddi kronik hastalıklara neden olmaktadır.