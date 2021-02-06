• 06 Şubat 2021 - 14:24 • Son Güncelleme:
'Süper yiyecek' diyorlar! İçerdiği pinen ile akciğerleri temizliyor
'Süper besinler’ olarak adlandırılan meyve ve sebzelere bir yenisi daha eklendi. Halk arasında 'ejder meyvesi' olarak bilinen pitaya meyvesi içerdiği protein, lif, karbonhidrat, C ve B vitaminleriyle doğal gıda desteği görevi görüyor. Pandemi sürecinde özellikle bağışıklığı güçlendirmesi nedeniyle pek çok ülkede tüketimi artan pitayanın özelliklerini anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Ahmet Kaya, "Pitayada bulunan pinen, ilaçlarda mukoza söktürücü olarak yer alıyor ve akciğer temizliğinde büyük rol oynuyor. Bu özel meyve metabolizmayı hızlandırarak metabolik yaşı geri sardırıcı etki yaratıyor" şeklinde konuştu. İşte pitayanın faydaları...
• 06 Şubat 2021 - 14:24 • Son Güncelleme:
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Meyvenin özellikle pandemi sürecinde tüketilmesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ahmet Kaya, “Pitaya yüksek C vitamini oranı ile bağışıklık sistemini güçlendirirken pinen ile de solunum sistemini temizliyor.
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