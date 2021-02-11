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• 11 Şubat 2021 - 14:22 • Son Güncelleme:

Tam bir kolajen deposu! Kılçığı ile pişirince gençleştiriyor

Yaşlanmayla birlikte yüzümüz, zamanla o eski canlılığını ve diriliğini kayber. Sebebi ise yüz cildimizin genç, canlı, diri gözükmesini sağlayan kolajen ve elastin liflerin yaşla birlikte azalıp işlevini yitirmesidir. Peki, kırışıklıklar, çizgiler ve sarkmaların önüne geçilebilir mi? Dr. Yüksel Büküşoğlu, hem kök hücre ile cilt gençleştirme hakkında bilgi verdi hem de kolajen deposu balık çorbası tarifi paylaştı. İşte detaylar...

• 11 Şubat 2021 - 14:22 • Son Güncelleme:
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Dr. Yüksel Büküşoğlu, yüzümüzdeki erken cilt yaşlanmasının nedeninin yüzde 90 oranında yoğun şekilde direkt güneş ışınlarına maruz kalma ve sigara içmek olduğunu söyledi.

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Ayrıca yüzümüzün genç görünmesi, canlılık ve elastikiyetinin kaybolmaması için vücutta kolajen üretimini destekleyen gıdaların bol alınmasının da faydalı olacağını belirtti.

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Bu amaçla paça çorbası, yumurta beyazı, kılçığı, kıkırdağı, derisi ile pişirilen balık çorbası gibi gıdaları bol tüketmenin yanı sıra kolajen peptit, C vitamini, ALA (alfa lipoik asit), ellagik asit içeren gıdaları tüketmenin ya da gıda takviyeleri almanın da faydalı olabileceğini ekledi.

4Dr.Yüksel Büküşoğlu kolajen deposu olan balık çorbası için de şu önerilerde bulundu:

Dr.Yüksel Büküşoğlu kolajen deposu olan balık çorbası için de şu önerilerde bulundu:

Kılçığı olan ve tüketilmesinde mani olmayan hiçbir balığın kılçığını, kafasını, kuyruğunu ve derisini kesinlikle atmayın.

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Bunların hepsini zerdeçal ve balık yağı ile birlikte bir tencerede kaynatın ve çorba niyetine tüketin. İçinde inanılmaz yüksek oranda kolajen bulunuyor.

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Bu şekilde pahalı kolajen takviyelerine gerek kalmadan da kendi kolajen takviyenizi kendi imkanlarınızla elde edebilirsiniz.

7Kök hücre ile cilt gençleştirme hakkında da bilgi veren Dr. Yüksel Büküşoğlu, şöyle konuştu:

Kök hücre ile cilt gençleştirme hakkında da bilgi veren Dr. Yüksel Büküşoğlu, şöyle konuştu:

Kendi göbek çevresi yağ dokumuzdan elde edilen kök hücrelerin yüz cildine enjekte edilmesi ile yüz cildinde yenileşme, gençleşme ve yaşlanma etkilerinin giderilmesi de sağlanıyor.

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Göbek çevremizdeki yağ dokusunu istediğimiz zaman kök hücreleri elde edebileceğimiz, vücudumuzun gençleşmesini, tazelenmesini sağlayan bir gençlik pınarı olarak görülebileceğini iddia eden yayınlar mevcut.

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Cilt altındaki yağ dokusundan çok az miktarda; yaklaşık 1 su bardağı kadar alıp yalnızca birkaç saat içerisinde milyonlarca canlı kök hücre elde edilebilmek mümkün.

10Hiç bekletilmeden cilde veriliyor

Hiç bekletilmeden cilde veriliyor

Kök hücrelerin hiç bekletilmeden, saklanmadan, tekrar üretilmeden, aktive edilerek, canlı canlı hemen aynı kişiye enjeksiyon yöntemi ile verilmesiyle uygulanan yönteme Kök Hücre SVF Tedavisi deniyor.

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