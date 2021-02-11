• 11 Şubat 2021 - 14:22 • Son Güncelleme:
Tam bir kolajen deposu! Kılçığı ile pişirince gençleştiriyor
Yaşlanmayla birlikte yüzümüz, zamanla o eski canlılığını ve diriliğini kayber. Sebebi ise yüz cildimizin genç, canlı, diri gözükmesini sağlayan kolajen ve elastin liflerin yaşla birlikte azalıp işlevini yitirmesidir. Peki, kırışıklıklar, çizgiler ve sarkmaların önüne geçilebilir mi? Dr. Yüksel Büküşoğlu, hem kök hücre ile cilt gençleştirme hakkında bilgi verdi hem de kolajen deposu balık çorbası tarifi paylaştı. İşte detaylar...
• 11 Şubat 2021 - 14:22 • Son Güncelleme:
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Dr. Yüksel Büküşoğlu, yüzümüzdeki erken cilt yaşlanmasının nedeninin yüzde 90 oranında yoğun şekilde direkt güneş ışınlarına maruz kalma ve sigara içmek olduğunu söyledi.
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Ayrıca yüzümüzün genç görünmesi, canlılık ve elastikiyetinin kaybolmaması için vücutta kolajen üretimini destekleyen gıdaların bol alınmasının da faydalı olacağını belirtti.
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Bu amaçla paça çorbası, yumurta beyazı, kılçığı, kıkırdağı, derisi ile pişirilen balık çorbası gibi gıdaları bol tüketmenin yanı sıra kolajen peptit, C vitamini, ALA (alfa lipoik asit), ellagik asit içeren gıdaları tüketmenin ya da gıda takviyeleri almanın da faydalı olabileceğini ekledi.
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Cilt altındaki yağ dokusundan çok az miktarda; yaklaşık 1 su bardağı kadar alıp yalnızca birkaç saat içerisinde milyonlarca canlı kök hücre elde edilebilmek mümkün.
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