Tam bir kolajen deposu! Kılçığı ile pişirince gençleştiriyor

Kök hücre ile cilt gençleştirme hakkında da bilgi veren Dr. Yüksel Büküşoğlu, şöyle konuştu: Kendi göbek çevresi yağ dokumuzdan elde edilen kök hücrelerin yüz cildine enjekte edilmesi ile yüz cildinde yenileşme, gençleşme ve yaşlanma etkilerinin giderilmesi de sağlanıyor.