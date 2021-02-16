• 16 Şubat 2021 - 12:21 • Son Güncelleme:
Ünlülerin gözde diyeti için uyarı: ''Ölüme kadar götürebilir''
Son zamanlarda ünlü isimlerin de uygulamasıyla popüler olan su diyeti hakkında uyarılarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Ayla Ünver Alçay, bu tip diyetlerin geçmiş yıllarda ölüm vakalarına yol açtığını hatırlattı ve konu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...
• 16 Şubat 2021 - 12:21 • Son Güncelleme:
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Son dönemlerde popülerliği giderek yükselen, ‘su diyeti’nin sağlıklı olup olmadığı tartışma konusu oldu. 'Su orucu diyeti’ olarak da adlandırılan su diyetinin son derece tehlikeli sonuçlar doğurabileceği ortaya çıktı.
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Sadece suyla yapılan uzun süreli terapötik diyet araştırmaları, yöntemin obezite tedavisi olarak kullanıldığı 1960'larda ve 1970'lerin başlarından sonra, ölüm de dahil olmak üzere ciddi komplikasyonların bildirilmesi ile azalmıştır.
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Diğer bir su diyetinde, suyla birlikte örneğin bir meyve yemenize izin verilir. Bazı su diyetleri size birkaç gün su içmenizi söyler, ancak kilo vermeye başladığınızda meyve ve sebzeleri eklemenize izin verir. Bir başka versiyonunda su, çay ve kahve gibi içeceklerin dışında sadece çorba içme durumu söz konusudur.
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Su diyeti bu şekilde hızlı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olacaktır, ancak kaybettiğiniz şeylerin çoğu kas olacaktır. Bu süreçte içilecek kahvede bulunan kafein diüretik (idrar söktürücü) olup vücuttan su atımına neden olacaktır ve daha fazla su kaybıyla sanki daha çok yağ kaybettiğinizi düşünebilirsiniz, ancak sonuçları çarpıtabilir.
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Vücudunuz yakıt için daha fazla keton yakmaya alıştıkça, bir ketoz durumuna girersiniz. Ketozise girmek için, karbonhidrat alımınızı ciddi şekilde sınırlamanız veya ortadan kaldırmanız yeterlidir. Bunu çok düşük karbonhidratlı bir diyetle (tipik olarak günde 30 gramdan az) veya hiçbir şey yemeyerek yapabilirsiniz.
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Bu yöntemlerden herhangi biriyle ketozise girdiğinizde, hızlı kilo kaybı yaşanır. Karbonhidrat alımınızı kestiğinizde, su diyeti uygulamasında tüm vücut glikojen depolarınızda hızlı bir düşüş olur. Glikojen, kas ve karaciğer dokusunda depolanan bir glikoz şeklidir ve karbonhidrat yemeyi bıraktığınızda glikojen seviyeleri düşer. Glikojen ile vücutta su depolanır.
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Karbonhidrat alımını ketojenik bir diyetle veya su orucu diyeti ile keserseniz, birkaç gün içinde bu suyu kaybedersiniz. Ketonların idrar söktürücü etkisi olabilir, bu da sadece karbonhidrat alımınızı kısıtlamaktan beklediğinizden daha fazla su ağırlığı kaybetmenize neden olur. Sonuç olarak, ne kadar çok karbonhidrat yerseniz, o kadar çok su depolayacaksınız ve ne kadar az karbonhidrat yerseniz, o kadar su kaybedip hızlı kilo vereceksiniz.
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Ayrıca, su orucu diyeti ile lif veya başka yiyecekler de almamış olacaksınız. Midenizde lif, su ve diğer gıda maddeleri şeklinde birkaç kilo yiyecek ağırlık da taşımayacaksınız. Su diyeti sırasında yiyecekleri yemeyi aniden bırakırsanız, vücut ağırlığınızdan birkaç kiloyu da bu şekilde kaybedebilirsiniz, ancak bu da yanıltıcı olacaktır. Kısacası, ketojenik diyete veya su diyetine geçmek, birkaç gün içinde 10 kilodan fazla vücut ağırlığı kaybetmenize neden olabilir. Bu kısa vadede tatmin edicidir.
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Bir miktar yağ da kaybedeceksiniz, verdiğiniz kiloların çoğu su ağırlığı olacak ve eski yeme alışkanlıklarınıza döndüğünüzde kilonuz kısa sürede eski haline geri gelecektir. Bu şekilde bir uygulamada, kaybettiğiniz kadar hızlı kilo alırsınız. Sonuç olarak, su diyeti çok fazla kilo vermenize yardımcı olacak, bir kısmı yağ olacak, çoğu su ve kas olacaktır. Kendinizi tamamen aç bırakarak, biraz kas ve yağ kaybettikten sonra eski yeme alışkanlıklarınıza döndüğünüzde kilonuz da eski haline dönecektir.
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