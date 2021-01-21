• 21 Ocak 2021 - 10:18 • Son Güncelleme:
Vitamin deposu 5 besin ile hazırlanıyor! Mutlaka deneyin
Sofralarınızı renklendirerek bağışıklığınızı güçlendirmeye ne dersiniz? Hem kış hem de pandemi koşulları, güçlü bağışıklık ihtiyacını ortaya koyarken sağlıklı beslenme şüphesiz büyük önem taşıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, bağışıklığımızı güçlendirmek için kış aylarında sofralarımızdan eksik etmememiz gereken sağlık deposu 5 yiyeceği anlatıp besleyici tarifler verdi
• 21 Ocak 2021 - 10:18 • Son Güncelleme:
1
1-Pancar
Rengiyle öne çıkan pancar düşük kalorili, vitamin ve minerallerden zengin bir yiyecek. Yüksek miktarda nitrat içermesi sayesinde kan basıncını düşürüyor.
3
5
9
13
15
17
Karnabahar kısırı tarifi:
Bir orta boy karnabaharı küçük parçalara bölün. Yıkayıp kuruttuktan sonra rondodan geçirerek un haline getirin. 10 dakika tavada çevirip 1/2 çay bardağı yağ ekleyin. Ayrı bir tavada soğan kavurup içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı biber salçası ilave edin. Ezilmiş sarımsak ekleyin. Bu karışımı karnabahar ile karıştırın. İnce doğranmış yeşil soğan, maydanoz, turşu, kapya biber ekleyin. Tuz, karabiber, pulbiber, kimyon, limon isteğinize göre ekleyin.
19