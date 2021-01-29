• 29 Ocak 2021 - 13:43 • Son Güncelleme:
Yaşlanmayı geciktiren 20 sağlıklı beslenme tüyosu
Yaşlanma; her canlıda görülen, tüm işlevlerde azalmaya neden olan bir süreç olarak tanımlanır. Herkesin en merak ettiği şey ise yaşlanmanın nasıl geciktirilebileceği. Beslenme Ve Diyet Uzmanı Ramle Düzcan, yaşlanma sürecinde yeterli ve dengeli beslenmenin önemine değinerek yaşlanmayı engellemek için yapılması gereken 20 şeyi açıkladı
• 29 Ocak 2021 - 13:43 • Son Güncelleme:
1
1-Yaşlı kişiler gereksinimlerine uygun şekilde sağlıklı tahıl grubundan, et, tavuk, balık, yumurta ve baklagillerden, süt ve ürünlerinden, meyve ve sebzelerden tüketmelidir.
3
7
9
9-Kemik sağlığı açısından önemsediğimiz kalsiyum için süt ve ürünlerine, koyu yeşil yapraklı sebzelere, kuru baklagillere beslenmede yer verilmelidir. Ayrıca kalsiyumun işlevselliği için D vitaminine ihtiyaç duyulur. Güneş ışınlarından yeterince faydalanarak D vitaminini alabilir, yetersizliği durumunda hekiminize başvurup takviye kullanabilirsiniz.
11
11-Hazır paket ürünlerinde bulunan trans yağlar, kalp rahatsızlıkları ve inme riskini artırdığı için sağlıklı olarak değerlendirilmezler. Doymuş yağ ve trans yağların sağlıklı beslenmede olduğu gibi yaşlıların beslenmesinde de tüketimi oldukça azaltılmalıdır. Vücudunuzu hastalıklardan koruyacak ve beyin fonksiyonlarınızı destekleyecek zeytinyağı gibi sağlıklı yağları tercih edebilirsiniz.
13
15
16
16-Yiyeceklerin görüntüsü, tadı, kokusu, hazırlanışı, içeriği ve sunumu iştah üzerinde etkilidir. Bu sebeple tükettiğimiz öğünden zevk alabilmeniz de önem kazanmaktadır. Örneğin sütünüzün yanında elmayı rendeleyip biraz robottan çekilmiş ceviz ve tarçınla yiyerek meyve ve süt ürünüyle yapacağınız ara öğününüze değişiklik katabilirsiniz. Bu şekilde sağlıklı yaşlı bireyin ihtiyaç duyduğu yumuşak besinlere de örnek verilebilir.
19