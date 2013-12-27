Gebelikte kabuklu yemiş yemek bebekte alerji riskini azaltabilir

ABD'deki Dana-Faber Çocuk Kanserleri Araştırma Enstitüsü'nden bilim adamları, 8000'den fazla çocuğun ve annenin sağlık durumu ile beslenme biçimini inceledi.

Gebeyken ceviz, badem, Antep fıstığı, yer fıstığı, fındık gibi besinleri yiyen kadınların çocuklarında bu besinlere alerji riskinin üçte bir oranında az olduğu görüldü.

Bilim adamları, anne karnındayken ya da erken dönemde bazı yiyeceklere "maruz kalmanın" bebekte doğal tolerans sağlayabileceğini belirtti.

Daha önce yapılan araştırmaların, gebelikte kabuklu yemiş yemenin çocuklara herhangi bir fayda ya da zarar sağlamadığını saptadığını hatırlatan bilim adamları, araştırma sonuçlarının genel kanıya uygun olarak kadınların gebelikte aşırıya kaçmadan kabuklu yemiş tüketebileceğini gösterdiğine dikkati çekti.

Bilim adamları ayrıca, kabuklu yemişlere alerjisi bulunan kadınların bu besinlerden kaçınması gerektiğini de vurguladı.

Araştırmanın sonuçları "JAMA Pediatrics" dergisinde yayımlandı.