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13.03.2020 - 02:26 |

Geri Dönüşüm Nedir, Nasıl Yapılır? Geri Dönüşüm Neden Önemlidir?

Dünyada her yıl milyonlarca atık oluşuyor. Bu atıklar hem atmosfere hem de dünyaya büyük ölçüde zarar vermektedir. Hal böyle olunca geri dönüşümünde önemi bir hayli fazla artmıştır. Günümüzde atıkların verdiği zararlar ile mücadele etmek açısından çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bunlardan bilinen en önemli yöntem ise geri dönüşümdür. İşte geri dönüşüm nedir, nasıl geri dönüşüm yapılır hakkında tüm detaylar.

Geri Dönüşüm Nedir, Nasıl Yapılır? Geri Dönüşüm Neden Önemlidir?

Geri dönüşüm atık bir maddeyi doğaya bırakmadan tekrar işlenerek aynı maddenin oluşturulma işlemine denilmektedir. Geri dönüşüm ile birlikte yeni bir hammaddeye kullanım ihtiyacı azalır. Böylelikle hem zararlı atıkların doğaya zarar vermesi önlenir hem de daha fazla ham madde ihtiyacı doğmaz.

Geri dönüşüm en çok doğaya verdiği zararları önlediği için tercih edilmektedir. Pek çok madde geri dönüşüm sayesinde tekrar tekrar kullanılmakta ve böylelikle ham maddeye duyulan ihtiyaç azalmaktadır.

Geri Dönüşüm Nedir?

Geri dönüşüm kısaca kullanılan maddeden defalarca aynı maddenin üretilme işlemine denilmektedir. Her madde geri dönüşüm için uygun olmayabilir. Pek çok ülke geri dönüşüm konusunda gelişim göstermektedir.

Nasıl Yapılır?

Dünyadaki gelişmiş ülkelerin çoğu geri dönüşümde belirli bir yol kat etmiş ve böylelikle doğaya verilen zararların önüne geçmektedirler. Geri dönüşüm enerji tasarrufu da sağlamaktadır. Bundan dolayı geri dönüşen maddeler ilk üretildiği gibi tekrar tekrar kullanılabilir. Geri dönüşen maddeler sayesinde su kirlilikleri de aynı ölçüde azalmaktadır.

Yapılan araştırmalara göre geri dönüşüm işlemi ile birlikte %35 su kirliliğinin önüne geçilmektedir. Özellikle geri dönüşüm hava kirliliğinin önlenmesi açısından da da bir hayli önemlidir. Hava kirliliğinin yoğun olduğu sanayi gibi bölgelerde geri dönüşüm sayesinde %75 olarak hava kirliliğinin önüne geçilebilmektedir. Bundan dolayı geri dönüşümün yaygınlaştırılması ve kullanılması bir hayli önem teşkil eder.

Geri Dönüşüm Neden Önemlidir?

Doğaya zarar verecek olan pek çok atıklar geri dönüşümde kullanılabilir. Bu sayede doğaya zarar vermelerinin de önüne geçilir. Özellikle pet şişe, cam ve elektronik atıklar en çok geri dönüşüme uğrayan maddeler arasında yer almaktadır. Hal böyle olunca bu maddelerden de tasarruf beraberinde sağlanmaktadır. Tekstil ve ahşap ürünlerinde de atık maddeler olarak bilinir.

Bu ürünler de yine aynı şekilde geri dönüşüme uğrayarak tekrardan kullanıma hazır hale getirilir. Alüminyum gibi maddeler de geri dönüşüm de kullanılan maddeler olarak bilinir. Bu maddeleri de yine geri dönüşüm işlemi ile birlikte eski haline getirmek mümkündür. Geri dönüşümde solvent bazlı atıkların da işleme uğradığı bilinmektedir. Böylelikle bu maddelerin doğaya verdiği zararların da önüne geçilir.

 

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