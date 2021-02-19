Glutenin Zararları Nelerdir? Glutenin Neden Olduğu Hastalıklar Nelerdir?

Gluten, bağırsaklarda emebilme gücünü zayıflatmaya neden olur. Depresyon ve diğer psikiyatrik hastalıkların çoğalmasına neden olabilir. Bilim insanları, glutenin az tüketilmesi konusunda uyarılarda bulunurlar.



Gluten Nedir?



Gluten buğday ununda yer alan ve suda çözülmeyen proteinlerden birisidir. Glutenin içerisinde bulunan gliadin sindirim sorunlarına neden olabilir. İnsan tarafından sindirilmesi zor olan proteindir. Ancak vücutta yer alan iyi bakteri türlerini beslediğine dair çeşitli çalışmalar mevcuttur. Tıp alanında tüketilmesi tavsiye edilmeyen gluten, gıdalar birbirlerine bağlamaya yardımcıdır.



Glutennin Zararları Nelerdir?



Glutenin çeşitli zararları bulunabilir. Bunlar tam olarak kanıtlanmayan ancak bilim insanları tarafından devamlı dile getirilen sorunlardır. Bağışıklık sistemi glutene karşı tepki veriyorsa, çölyak ve benzeri bağışıklık sistemi sorunlarına neden olabilir.

● Gluten kullanımı durumlarında sinirsel problemler oluşabilir.

● Huzursuzluk ve çeşitli depresif hastalıklar gluten kaynaklı gelişebilir.

● Ayrıca gelişme geriliğine ve dışkıda kötü kokuya neden olabilir.

Glutenin Neden Olduğu Hastalıklar Nelerdir?



Gluten, pek çok sayıda hastalığa neden olabilir. Bunun yanında mevcut olan hastalıkların daha ileriye gitmesine neden olabilir.

● Gluten anemi hastalığına neden olabilir. Kansızlık sorunu olan kişilerin durumunu daha kötüye götürebilir.

● Tip 1 diyabet gibi hastalıkların yanı sıra, barsak sendromu ve kısırlık sorunlarına neden olabilir.

● Birinci derece çölyak hastalığı gluten tüketimiyle ortaya çıkabilir.

Gluten Alerjisi Nedir?



Gluten alerjisi şeklinde bir rahatsızlık yoktur. Bu terim genellikle buğday alerjisi veya çölyak hastalığı ile karıştırılır.



Buğday Alerjisi Nedir?



Buğday alerjisi buğdayda yer alan proteinlerden birisine veya birden fazlasına alerji duyulması durumudur. Bu proteinler karşı bağışıklık sistemi aşırı tepki gösterdiğinden alerjik reaksiyon ortaya çıkar. Çeşitli belirtiler gösterir. Buğday alerjisi ile çölyak hastalığının belirtileri benzerdir fakat bu hastalıklar aynı değildir.

● Kurdeşen,

● Mide rahatsızlığı,

● Nefes alma problemleri,

● Dikkat dağınıklığı ve şişkinlik buğday alerjisinin belirtileridir.

Gluten İçeren Besinler Hangileridir?



Gluten genellikle, buğday, çavdar, arpa içeren ürünlerde yaygın şekilde bulunur. Bunların yanı sıra işlenmiş ürünlerde gluten bulunabilir.

● Çorba, ekmek, hububat, soslar, malt ürünleri, milkshake, bulyon gibi gıdalar gluten içerir.

● Ayrıca işlenmiş et, bulgur, cips, işlenmiş diğer ürünler, patates kızartması, arpa unu ve buğday ununda bulunan proteindir.