26.11.2020 - 10:19 |
Gribe karşı koruyan 'kış çayı'
Afyonkarahisar'da havaların soğumasıyla birlikte gribe yakalanmak istemeyen vatandaşlar, aktarlarda satışı yapılan kış çayına rağbet gösteriyor. Aktar Zafer Murat Çakır, soğuk algınlığı ve gribe yakalanmak istemeyenler için kış çayı tarifi paylaştı. İşte detaylar...
Gribe ve soğuk algınlığına karşı şifalı bitkilerde çare arayan vatandaşlara, aktarlarda genellikle 12-20 arasında doğal bitkinin karışımı olan "kış çayı" tavsiye ediliyor.
Kış çaylarını hasta olmamak için artık herkes tüketmeye başladı. Bu çayın içeriğinde zencefil, tarçın, hatmi çiçeği, meyan kökü, ıhlamur, papatya, yaban mersini, nar çiçeği, ebegümeci, sığır kuyruğu ve adaçayı gibi doğal bitkiler yer alıyor.
Çayda 12 ile 20 arasında bitki çeşidi bulunuyor.
Bu bitkileri belirli ölçülerde karıştırarak kış çayı hazırlanıyor. Kış çayını alanlar da evlerinde bunu demleyerek içiyor.
Bu çayın önemi, gribal enfeksiyonları önlemektir.