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03.10.2020 - 13:09 |

Günlük Kalori Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Günlük Kalori Nasıl Hesaplanır?

Sağlıklı beslenmek ve doğru diyet yapabilmek için günlük kalori hesaplaması yapılması gerekir. Özellikle bunu bir rutine bağlamak suretiyle kolay şekilde istenilen kiloya ulaşmak mümkündür. Peki, günlük kalori hesaplama nasıl yapılır? En basit yöntem ile günlük kalori nasıl hesaplanır? İşte bu konuda bilinmesi gerekenler.

Günlük Kalori Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Günlük Kalori Nasıl Hesaplanır?
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Alınan kaloriden yakılan kalori den fazla olması kişinin istemediği oranda kilo almasına sebebiyet vermektedir. Ancak bunu kontrol altına almak ve vücut kitle indeksine göre günlük kalori ihtiyacını karşılamak, sağlıklı şekilde ideal kiloya ulaşma olanağı verir.

 Günlük Kalori Hesaplama Nasıl Yapılır?

 Kişi vücudunu tanıması ile beraber bir gün içerisinde ne kadar kalori alması gerektiğini öğrendiğinde, sağlıklı şekilde kilo verebilir. Özellikle bu konuda bazal metabolizmayı bilmek çok önemlidir. 12 saatlik bir açlıktan sonra uyur vaziyette harcanacak kalori bazal metabolizmayı gösterir. Buna bağlı olarak hem kadın hem de erkekler için farklı şekillerde kalori hesaplaması yapılır. Bu doğrultuda boy ve kilo toplamı ile beraber yaştan çıkarmak suretiyle hesaplama gerçekleşmektedir. Ancak bu noktada bazal metabolizma ile beraber vücut kitle indeksinin yağ cinsinden hesaplanması da çok önemlidir.

 En Basit Yöntem ile Günlük Kalori Nasıl Hesaplanır?

 Günlük kalori hesaplaması yapılırken birçok farklı husus süreç içerisinde yer alır.

 - Bazal metabolizma hızı

 - Aktivite faktörü

 - Günlük yakılan kalori

 - Net kalori kaybı

 - Boy, kilo ve yaş

 Bu kriterler ile beraber daha birçok farklı unsur süreç içerisinde yer almaktadır. Bu sebepten dolayı doğru bir hesaplama yapabilmek için, günlük kalori hesaplama aracını değerlendirmek yeterlidir. Tüm detayların sorulduğu ve günlük aktivitenin de yer aldığı hesaplama aracı, net olarak kişinin günlük ne kadar kalori ihtiyacı olduğunu gösterir.

 Günlük Kalori Hesaplama

 Günlük kalori her ne kadar kadın ya da erkek göre değişkenlik gösterse dahi, aynı zamanda günlük yaşantıya bağlı olarak da farklılık yaratır. Özellikle gün içerisinde ihtiyaç duyulan enerji ve kalori ile beraber, aktiviteler süreç içerisinde yer alır. O yüzden net ve doğru bir sonuç alabilmek için, hesaplama aracı kullanılarak günlük kalori ihtiyacı ortaya çıkarılabilir.

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