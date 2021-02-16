Baharda renkleniyoruz!

İki ay sonra en sevdiğim mevsim ilkbahar kapımızda… Ben ufak ufak evimi bahara hazırlamak için çalışmalara başladım. Bu konuda bir kaç tüyo da sizlere vermek istedim…



Bu sezonda bohem mi devam edeceğiz diye soranları duyar gibiyim… Ama bu sene biraz tarzımız değişiyor. O bohem havadan çıkıp, daha çok 80’lerin renklerini kullanmaya başlayacağız.



Renkseverler, müjdemi isterim:) Pembeler, sarılar ve yeşiller geliyor 80’ler ile birlikte. Açık ahşaplarla destekleyici olarak kullanacağımız bu renkler için açık renkli mobilyalarınızı ve açık renkli hasır objelerinizi hemen gözden çıkartmayın. Sadece minderini, koltuk şalını renklendirin yeter:) Bunları değiştirmek bile mobilyanızı farklılaştıracaktır.



Bitkilerde ise kaktüsler ve tropik ağırlıklı seçimler bizleri bekliyor. Sıcağa dayanıklı bu bitkilerin saksı detaylarında ise toprak tonları daha da öne çıkıyor. Bu tercihlerde evimize Meksika havasını taşıyarak balkonlarımızı, bahçelerimizi şenlendirecek.



Aksesuarların yoğun olacağı bu sezonda cıvıl cıvıl bir ilkbahar-yaz bizi bekliyor. Özellikle limon vb. desenli kumaşların da öne çıkacağı 2021 yazında, vazgeçtiğimiz takımları da yeniden favorileriniz arasına alabilirsiniz. Dedim ya 80’lerin esintileri bu sezon bizimle… Özellikle bahçe ve balkonların oturma alanlarında masa örtüleri, minderler ve diğer tekstil tercihlerinizi takım olarak seçebilirsiniz. Benim tercihimi sorarsanız; ben yine de meyve desenleri yerine kalın çizgili ve renkli kumaşları tercih edeceğim. Önerim mor-sarı, yeşil-turuncu, pudra-gri-beyaz tonlarını mobilyalarınıza uygun şekilde kombinlemeniz olacaktır. Bu renkleri tercih ettiğinizde ise renkli cam aksesuarları da dekorasyonunuza eklemeyi unutmayın derim.



Pandemide sıkıldığımız ve kış boyu evlerden dışarı çıkmadığımız bu dönem sonrasında sımsıcak, kıpır kıpır ve renkli bir yaz bizi bekliyor.