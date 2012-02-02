Hamile kalmadan önce hazırlık aşaması çok önemli

Sağlıklı bir gebelik ve sürprizsiz bir doğum hayalini kuruyorsanız üzerinize düşen bazı sorumlulukları yapmanızda yarar var.



Özellikle teknolojinin nimetlerinden bu derece faydalanabildiğimiz bu dönemde işimizi şansa bırakmamak için, gebelik sürecinden önce bazı hazırlıkları yaparak daha güvenli bir gebelik dönemi hazırlayabiliriz.



Gebelik öncesi muayene



Hamile kalmadan önce ilk yapmanız gereken, bir doktor kontrolünden geçmektir. Düzenli olarak gittiğiniz bir jinekolog yoksa hemen edinmenizde fayda olacaktır.



Yapılan bu hazırlık kontrolünün amacı gebelikte, doğumda ya da doğum sonrasında olağan dışı durumların ortaya çıkma riskini arttıracak "risk faktörlerinin" belirlenmesi ve gebe kalmadan önce tedavi gerektirenlerin tedavi edilmesi gebelik takibini değiştirebilecek özelliklerin belirlenerek gebelikte takip planının çizilmesidir.



Daha önceden düşük yaptıysanız ya da düşük tehlikesi geçirdiyseniz, ya da dış gebelik geçirdiyseniz, ölü doğum ya da

dış gebelik geçirmeniz de risk puanınızı arttıracağından bu kontrolle normal bir gebelik sürecinin hazırlanması için alt yapı oluşturulabilir.



Ayrıca doktor kontrolünün haricinde annelik bir sorumluluk olduğundan öncelikle aile hayatınızı ve kişisel alışkanlıklarınızı gözden geçirebilirsiniz.



Gebelik sürenin baş düşmanlarından olan sigara ve alkol tüketimi beneği birebir etkileyecektir.



Alkol ve sigara ya da diğer başka kötü alışkanlıklarınızı derhal terketmeniz doktorlar ve uzmanlar tarafından şart görülmektedir.



Uyku saatlerinizin düzensiz olması zaten zorlu bir süreç olan gebeliğinii daha olumsuz olarak etkileyeceğinden, hamile kalmadan önce uyku düzeninizi de dinlenebileceğiniz ve sağlıklı bir uyku elde edebileceğiniz şekilde ayarlamanız gerekmektedir.



Akne (sivilce) ilaçlarının bazıları (izotretinoin içerikli olanlar) erken gebelik döneminde kullanıldığında gelişmekte olan bebek için ileri derecede sakıncalı olabilir. Eğer herhangi bir tedavi görüyorsanız kadın-doğum doktorunuza bununla ilgili bilgi vermeli, tedavinizin biteceği ve vücudunuzdan ilacın etkisinin tamamen biteceği tarihi hesaplamalısınız.



Düzenli beslenme alışlkanlığınız yoksa, sizin beslendiklerinizden birinci derece etkilenecek olan ve gelişimini bu şekilde tamamlayacak olan bebeğiniz için çok tehlikeli durumlar doğabileceğinden yemek programınıza ektra dikkat etmeniz gerekmektedir. aşırı yağlı yiyecekler, çiğ ürünler, asitli içecekler bebeğiniz için tehlike arz edecektir.



Evinizde ya da çalışma alanızda hayvan besliyorsanız bu konuda da dikkat etmenize fayda var. Çünkü evil hayvanların tüylerinden oluşabilecek küçük bir rahatsızlık ileride bebeğiniz için büyük sorunlara dönüşebilir.





