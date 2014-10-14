Hamilelere şeker testi uyarısı

Gebelik şekerinin sıklığının ırka ve etnik gruba göre değişebildiğini belirten Denizli Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Murat Gökhan Kinaş, tanısı konmadığı veya geç tanı konduğunda bebekte ve annede bazı kötü sonuçlara neden olabileceğini vurguladı.

Gebelik şekeri ile birlikte anne adayında tansiyon yüksekliği ile karakterize hastalıklar, gebelik suyu fazlalıkları ve doğumun sezeryanla olmasının görülebildiğini kaydeden Dr. Gökhan, "Çocukta da gelişim anormallikleri, kalp, karaciğer gibi bazı organlarının aşırı büyümesi, yeni doğan solunum sıkıntıları ve kanda şeker düşüklüğü, kalsiyum düşüklüğü gibi bazı kan bozuklukları ile bebek ölümleri ortaya çıkabilir. Şeker testlerinden çıkacak sonuçlara göre gebelere gebelik şekeri tanısı konmakta ve gebelerin kontrol sıklığı değişmektedir. Şeker testi yapılmazsa anne ve bebekte oluşabilecek sorunların saptanamaması veya geç saptanmasına neden olabilecek dolayısıyla annede ve bebek sağlığında geri dönüşümsüz sağlık sorunlarına neden olacaktır" diye konuştu.

Murat Gökhan Kinaş, erken saptanan gebelik şekerinin anne ve bebekte oluşabilecek kötü sonuçları azaltabileceği için herhangi bir riski ve bulgusu olmayan gebelerin 24 - 28’inci haftalar arasında gebelik şeker taramalarının yapılmasının uygun olacağını sözlerine ekledi.