Hamilelik döneminde grip uyarısı

İnsanın hayat kalitesini düşüren gribin, gebeliğin anne adayına yüklediği yükle birleşince daha çekilmez bir hal aldığını belirten Dr. Burak Yücel, yaptığı açıklamada "Anne adaylarına ilk önerimiz, gebelik döneminde mümkün oldukça hastalık oluşmadan önlem almaları yönündedir" diye konuştu. Yücel, gribe yakalanan anne adaylarının yapması gerekenleri ise şu şekilde sıraladı: "Vücut direncini artırmak için sağlıklı ve dengeli beslenmeli, bol miktarda su ve sıvı içecekler almalıdır. Vücudun savunma sistemini güçlendirici A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminleri içeren yeşil yapraklı sebzeler, karnabahar, havuç yanı sıra portakal, limon, greyfurt gibi meyveler tüketmelidir. Bağışıklık sistemini güçlendirici yüksek oranda E vitamini içeren yeşil yapraklı sebzeler, fındık, ceviz, kuru baklagiller yeterince tüketilmelidir. Vücut direncini yüksek oranda düşüren stresten uzak kalınmalıdır."

GRİPTE, ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ GEREKMİYOR

Mikropla karşılaşmamak için elleri yıkayıp, grip olan kişiler ile aynı ortamı paylaşmamanın basit ama etkili bir önlem olduğunu vurgulayan Dr.Yücel, "Grip virüsü normal koşullarda bebeğe geçmesi beklenen ve bebekte istenmeyen durumlar yaratan bir hastalık değildir. Bu konuda anneler yoğun endişe içine girmemelidirler. Gripte komplikasyon oluşmamış ise antibiyotik tedavisi gerekmemektedir. Hekim tarafından seçilen gebelik için uygun rahatlatıcı burun ve boğaz spreyleri güvenle kullanılabilir. Ağrı ve ateş yüksekliği için parasetamol türevi ilaçlar güvenle alınabilir" şeklinde konuştu.

AŞI UYGULAMASI GÜVENLİ KABUL EDİLİR

Yücel, grip hastalığının, zatürree gibi hayatı tehdit eden durumlara yol açabildiğinden, özellikle de hamilelikte hafife alınmaması gereken bir hastalık olduğuna vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü: "Grip ile ilgili tartışılan bir konuda grip aşısının gebelikte kullanımı ile ilgilidir. Gebelik döneminde aşı uygulaması güvenli kabul edilir. Dünyada ve ülkemizde yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde tüm gebeleri aşılamanın gereksiz olduğu sonucuna varılmıştır. Virüs ile karşılaşma riski yüksek sağlık personeli, öğretmen, bankacı gibi toplum hizmeti gören, kişilerde aşılama önerilebilir."