Hamilelik Kaç Günde Belli Olur Ve İlk Gösterdiği Belirtileri Nelerdir?

Gebelik kadınlarda çok büyük değişikliklere neden olabilir. Bu değişimler kadınlarda değişkenlik gösterir. Gösterilen bu belirtiler kadınlar için hamileliğin ipuçları olmaktadır.

Hamilelik Kaç Günde Belli Olur ve İlk Gösterdiği Belirtiler Nelerdir?



Kadınlarda gebelik tespiti genellikle adet gününün 1 veya 2 gün geçmesi ile anlaşılmaktadır. Bu durumda pek çok kadın gebelik testi yapar. Fakat hamilelik bekleyen kadınlar daha erken öğrenmek istiyorlar ise bunun için yapılan bir test bulunmaktadır. Döllenme dönemini izleyen gebelik ürününün rahim içerisine yerleşmesinden 1 hafta sonra HCG testi yapılabilir. Bu testin 0.5 değerinin üstüne çıkması kadınların hamile olduğunu göstermektedir. Normal şartlarda kanda HCG miktarı 0 altında olur. Bunun dışında kadınların vücutlarında pek çok farklı belirtiler de bulunmaktadır. Bu belirtiler hamilelik şüphesini oluşturur. Gebeliğin belirtileri şunlardır:



- Gebeliğin ilk belirtisi adet gecikmesidir. Fakat her adet gecikmesi gebeliğe işaret etmez.



- Göğüs ve meme uçlarında ağrılar hamilelikten kaynaklı olarak oluşabilir.



- Vücutta kanama veya akıntı döllenme süreci sonrası embriyonun rahme yerleşmesi aşamasında oluşmaktadır. Bu kanamalar regl kanamalarından farklı olup hamileliğe işaret edebilir.



- Kadınlarda sürekli halsizlik ve uyku isteği de hamilelik belirtilerindendir. Hormonlarda yaşanan artışlar

kadınların uyku isteğine neden olmaktadır.



- Erken hamilelik belirtileri arasında baş dönmesi de bulunmaktadır. Metabolik değişimlerden dolayı baş dönmeleri önemlidir ve takip edilmesi gerekir.



- Mide bulantısı ve kusma hormon salgısının artması ve eski sevilen kokuların artık sevilmemesi hamilelik belirtileri arasında bulunmaktadır.