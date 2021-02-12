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12.02.2021 - 13:02 |

Hamilelikte baş ağrısı ne zaman başlar, ne iyi gelir? Gebelikte baş ağrısı nasıl geçer?

Baş ağrısı, hamileliğin ilk belirtileri arasında yer alır. Genellikle hamile kadınları baş ağrısı, ilk 3 ay rahatsız eder. Baş ağrısına ek olarak hamilelere baş dönmesi, koku, hassasiyet, mide bulantısı ve ruh hallerinde değişiklik de eşlik eder. Bu gibi durumlarda hamile kadınlar su tüketimini arttırmalıdır. Hamilelikte baş ağrısı ne zaman başlar? Hamilelikte baş ağrısına ne iyi gelir sizler için derledik...

Hamilelikte baş ağrısı ne zaman başlar, ne iyi gelir? Gebelikte baş ağrısı nasıl geçer?
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Hamilelikte baş ağrısı, ilk belirtiler arasında görülür. Hamilelikle birlikte baş ağrıları da başlar. Bu durumda hamile kadının daha çok su tüketmesi ve vücudunun su ihtiyacını bu şekilde karşılaması gerekir.

Hamilelikte Baş Ağrısına Ne İyi Gelir?

Hamilelikte baş ağrısı, hamileliğin başlaması ile birlikte ilk ortaya çıkan belirtiler arasında yer alır. Baş ağrısı yaşayan hamile kadınlar, bolca su tüketerek bu sorundan kısa zaman içinde kurtulabilir. Aynı zamanda hamile kadınların öğün atlamadan sağlıklı beslenmesine özen göstermesi gerekir. Ağrılarla birlikte el, yüz ve ayaklarda şişme, ani kilo artışı, karın ağrısı meydana gelir. Hamilelik döneminde büyüyen karın ile birlikte vücut ağırlığı omuzlara ve boyna yüklenir. Bu nedenle uyuma pozisyonunuz da değişiklik gösterebilir.

Gebelikte Baş Ağrısı Nasıl Geçer?

Gebelikte baş ağrısı, en çok görülen ilk belirtiler arasında yer alır. Karnın büyümesi ile birlikte kadınlarda hormonal değişiklikler de yaşanmaya başlar. Bunun sonucunda da ilk olarak genellikle mide bulantısı ve baş ağrısı baş gösterir. Değişen bedenin ve duygusal durumun değişmesi ile birlikte baş ağrısının şiddeti artar.

Anne adayları, baş ağrısı hissettiği zaman bol sıvı tüketmeli, düzenli ve dengeli beslenmeye özen göstermeli, ılık bir duş yapmalı, açık havada yürüyüş yapmalı ya da loş ışıklı bir odada kendisini dinlendirmelidir. Tüm bunları yapmanıza rağmen baş ağrınız hala geçmiyorsa uzman bir hekime başvurmanız gerekir. Bunun yanında hamilelik döneminde alkol, çikolata, kahve, maya içeren hamur işleri migreni tetiklediği için bu yiyeceklerden uzak durmanız gerekir.

Hamilelikte Baş Ağrısı Nasıl Geçer?

Hamilelikte baş ağrısı, ilk üç ay çok sık yaşanan bir sorundur. Baş ağrısına genellikle mide bulantısı, baş dönmesi, ruhsal değişimler de eşlik eder. Vücutta yaşanan ani hormonal değişiklikler kendisini baş ağrısı olarak gösterebilir. Bu nedenle doğurganlık çağındaki kadınlarda en çok görülen rahatsızlıklar arasında baş ağrısı yer alır. Hamileler, kendilerine uygun oturma ve yatma pozisyonlarını tercih etmesi gerekir. Hamilelerin bol sıvı tüketmesi, kendini yormaması ve açık havada yürüyüş yapması baş ağrısını hafifletir.

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