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08.01.2021 - 18:40 |

Hamilelikte grip nasıl geçer, ne iyi gelir? Gebelikte gribe yakalanmama yolları

Hamilelik kadınlar için en önemli dönemlerden birisidir. Bu dönemde grip olmamak için pek çok hamile dikkat etmektedir. Hamilelerin grip olması halinde kadınlar oldukça zor bir süreç geçirir. Peki, hamilelikte grip nasıl geçer, ne iyi gelir? Gebelikte gribe yakalanmama yolları nelerdir? Sizlere hamilelik döneminde gribe yakalanmamak için yapılması gerekenleri detaylıca derledik.

Hamilelikte grip nasıl geçer, ne iyi gelir? Gebelikte gribe yakalanmama yolları
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Grip hamilelik döneminde sık karşılaşılan hastalıklardan birisidir. Hamilelik döneminde yeterince halsiz olan anneler gribe yakalandıkları zaman yerinden kalkamayacak bir hale gelir. Bu nedenle gebelik döneminde grip hastalığından korunmak çok önemlidir.

Hamilelikte grip nasıl geçer?

Hamilelikten gripten kurtulmak için yapılması gereken ilk şey doktora danışmaktır. Hamile kadınların bilindiği üzere pek çok ilacı kullanması sakıncalıdır. Bu nedenle doktora başvurulup doktor kontrolünde bir tedavi başlanabilir. Doktorun verdiği ilaçlar da kullanılabilir.

Eğer grip olunduğunda ateş çok yüksekse, nefes almak da güçlük çekiliyorsa göğüste ağı veya kızarıklık ve kaşıntı görülüyorsa mutlaka doktora başvurulması gerekir. Bunun dışında hamilelik döneminde daha dikkatli olunması, hasta kişiler ile temas halinde olunmaması da çok önemlidir.

Hamilelikte gribe ne iyi gelir?

Hamile kadınların grip olduğu zaman doktora gitmeleri dışında yapmaları gereken şeylerden birisi dinlenmektedir. Grip hastalığın en bilindik ilacı dinlenmektir. Bunlar dışında bitkisel ilaçlar ile de şifa bulabilirsiniz. Fakat bitkisel diye her ilaç içmek de doğru olmaz. Gebelik döneminde grip için kullanılacak bitkisel yöntemler şunlardır:

- Nane limon
- Siyah çay
- Ballı süt
- Kuşburnu
- Bal ve tarçın

Gebelikte gribe yakalanmama yolları

Kadınlar hamilelik döneminde en az bir kez soğuk algınlığına ve gribe yakalanırlar. Grip gebelik sürecinde rahatsız verici de olsa gripten korunmak mümkündür. Soğuk algınlığı ve gripte kullanılan ilaçlar gebelik döneminde kullanılmamaktadır. Bu nedenle hamilelikte gripten korunmak çok önemlidir. Gripten korunma yolları ise şunlardır:

- Korunma yollarından birisi grip aşısıdır. Grip aşısı gebeliğin her döneminde güvenli olsa da ilk üç ay ilaç kullanmamak ve aşının bu dönemin sonunda yaptırmak daha uygundur.

- Hamilelik döneminde elleri sık sık yıkamak, kapalı alanları tercih etmemek ve bol sıvı tüketmek gripten korunmanın en önemli yollarından birisidir.

- Grip gibi hastalıklarda yatak istirahati çok önemlidir. Yatarken başı yukarda tutmak ise geniz akıntısının vereceği rahatsızlığı da azaltacaktır. Bunun dışında ortamın havalandırılması ve nemli olması sağlanmalıdır.

- Gripten korunmanın en etkin yollarından birisi de iyi beslenmedir. Taze sebze ve meyve tüketmek, A ve C vitamini bakımından zengin besinlerin tüketilmesi de çok önemli olmaktadır.

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