Hamilelikte kırmızı et tüketimi çok önemli

Hamilelik dönemi ile birlikte anne adaylarının beslenme alışkanlıkları ve beslenme şekilleri de değişiyor. İçerdiği zengin besin unsurları ile sağlıklı ve dengeli beslenmede önemli bir yer tutan kırmızı et tüketimi hamilelik döneminde özel bir önem kazanıyor. Bu dönemde anne adaylarının normal dönemde ihtiyaç duydukları besin unsurlarından daha fazlasını almaları gerektiğini söyleyen Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Gürbüz, hamilelik döneminde diğer besin unsurlarına ek olarak, kaliteli protein, mineral maddelerden demir, kalsiyum ve B grubu vitaminlerin özel bir önemi olduğunu ve anne adaylarının belirtilen besin unsurlarını yeterli ve dengeli bir biçimde almak zorunda olduğunu söyledi.

Hayvansal Besinleri Yeterince Almayan Anne Adayları Sağlık Sorunu Yaşayabilir

Prof. Dr. Ümit Gürbüz’e göre, başta kırmızı et olmak üzere hayvansal besin maddelerini yeterince almayan anne adayları, protein, demir ve B12 vitamin yetersizliklerine bağlı olarak sağlık sorunları yaşama riskiyle karşı karşıya kalıyor. Gürbüz konuyla ilgili “Özellikle bu durum vejetaryen anne adaylarında daha sık meydana geliyor. Anne adayları ve emziren anneler bu açıdan diyetlerinde mutlak surette hayvansal besin maddeleri bulundurmalıdırlar. Yağsız kırmızı etin sebzelerle birlikte tüketilmesi sağlıklı ve dengeli beslenme açısından önemli. Ayrıca C vitamini ve başta su olmak üzere sıvı tüketimi asla ihmal edilmemeli” dedi.

Anne Adaylarının Alması Gereken Protein ve Mineraller

Protein İhtiyacı: Hamilelikte normal dönemlere oranla, günlük olarak 10 ile 14 gram fazla protein almak gerekir. Bu oran hamileliğin sonlarına doğru daha da artar. Alınması gereken proteinin en yarısının hayvansal kaynaklı besinlerden sağlanması gerekir. En kaliteli protein ise başta kırmızı et olmak üzere hayvansal gıdalarda bulunur. Et proteinlerinin en önemli özelliği, insan organizması tarafından sentezlenemeyen ve dışarıdan besin maddeleriyle birlikte mutlak alınması gereken esansiyel (temel) aminoasitleri yeterli ve dengeli bir biçimde ihtiva etmesidir. Ayrıca et proteinlerinin oluşumunu sağlayan aminoasitlerin protein molekülü içerisinde bulunma şekliyle sindirim enzimleri tarafından kolaylıkla ayrıştırılabilmekte, dolayısıyla vücudumuzun bu aminoasitlerden maksimum düzeyde yararlanması sağlanmaktadır. Bu nedenle, özellikle hamilelik döneminde vücudumuzun yapıtaşları olarak bilinen kaliteli protein olarak adlandırabileceğimiz et proteinlerinin et tüketimi yoluyla anne adayları tarafından alınmasında fayda bulunur.

Demir ihtiyacı: Hamilelik döneminde en sık karşılaşılan sorunlardan birisi demir eksikliğine bağlı olarak oluşan anemilerdir. Bu durumun sorunsuz bir şekilde atlatılması için, özellikle başta kırmızı et olmak üzere, karaciğer ve deniz ürünlerinin demir kaynağı olarak kullanılması gerekmektedir. Kırmızı ette bulunan demirin kullanım oranı yüksek olduğu gibi diğer besin maddeleri ile birlikte alınan demirin kullanım oranı da artmaktadır. Ispanakta okzalat, tahıllarda fitat ve yumurta sarısında fosfatin adı verilen maddeler demir emilimini düşürür.

Kalsiyum: Hamilelik döneminde kalsiyuma daha fazla ihtiyaç duyulur. Kalsiyum odaklı beslenme tarzında, kırmızı etin yanı sıra, süt ve süt ürünlerine de yeterince yer verilmelidir.

Folik asit (B9) ihtiyacı: Hamilelik döneminde önemli bir vitamindir. Eksikliğinde megaloblastik anemi olarak biline anemiye neden olur. Folik asit kaynağı olarak karaciğer, böbrek ve yeşil sebzeler tahıl ve fındık önerilir.

B12 vitamin ihtiyacı: Eksikliği genel olarak anemiye (kansızlık) neden olur. Folik asit (B9) seviyesinin korunmasında son derece önemlidir. Dolayısıyla hamilelik döneminde mutlaka takviye edilmesi gereken bir vitamindir. Kırmızı et, karaciğer ve böbrek en önemli kaynağıdır.