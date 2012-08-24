Hamilelikte Sporsuz Kalmayın!

Yapılan araştırmalara göre gebelik döneminde spor yapan kadınlar, daha kolay doğum yapabiliyor ve doğum sonrası psikolojini, sosyal hayatını daha kolay organize edebiliyor.



Gebelik ve sonrasında yapılan egzersizler, kilo alımını kontrol altında tutacağı gibi, doğum sonrası daha kolay toparlanma ve psikolojik olarak daha iyi hissetmenize de neden oluyor.



Ancak önemli olan, gebelik sürecinde devamlı takibinde olduğunuz doktorunuzdan, spor konusunda da fikirlerini istemek. Riskli gebelik süreçlerinde yapılan egzersizlerin sıklığı ve dozu değişecektir.



Hayatı boyunca spor yapmış bir kadının gebelik döneminde uygulayacağı egzersiz programı ile hayatı boyunca spor yapmış ancak düşük tehlikesi olan bir kadının uygulayacağı egzersiz programı farklı olacaktır. Ya da hiç spor yapmamış bir kadınla her gün koşmaya alışık bir kadın farklı egzersiz yöntemleri uygulamakla daha fazla fayda görebilecektir.



Bu konuda spor koçunuz ya da doktorunuzdan size uygun antrenmanlar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Sürece bağlı olarak düzenli yürüyüşler, yüzme gibi rahatlatıcı aktiviteler doğum öncesi ve sonrası işinizi kolaylaştıracaktır.