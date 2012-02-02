Hamileyken korunmak gerekli mi?

Hamilelikte cinsellik çiftlerin arasında en büyük sorunlardan biridir. Çoğu zaman seksin güvenli olmadığı yönünde görüşlerle partnerinden soğuyan kadın için gebelik daha da zor hale gelebilir.



Oysa hamilelik bir hastalık değil, zavkle geçirilmesi gereken bir süreçtir. Vücuttaki değişimden ötürü, düşünülenin aksine kadının cinsel arzusunda büyük oranda artış olacaktır.



Peki hamilelik sürecinde partnerinizle cinsel ilişkide bulunurken korunmak gerekli midir?



Gebelikte korunma, en çok merak edilen konulardan biridir.



Gebelikte rahim ağzı kanalındaki salgı sayesinde, seks sırasında kadının vücuduna girebilecek sperm ve bakteriler durdurulur, bir bariyer görevi gören bu salgı ile kadın yeni bir gebelikten uzaklaşmış olur.



Ancak yine de spermin içinde bulunan prostaglandin isimli maddenin rahim ağzında kasılmalara neden olabileceği için, ilişki sırasında prezarvatif ya da geri çekme metodu kullanılabilir.



Yine de herhangi bir riskle karşılaşmamak doktorunuzdan cinsel yaşamınızla ilgili tavsiye almanızda yarar var.