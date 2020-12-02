Diyet

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlıklı Beslenme Haberleri Hastalıktan ve virüsten korunmak isteyenlere 4'lü karışım!
02.12.2020 - 10:04 |

Hastalıktan ve virüsten korunmak isteyenlere 4'lü karışım!

Korona virüs pandemisi ve kış mevsimi sebebiyle muhtemel hastalıklardan ve korona virüsten korunmak isteyen vatandaşlar çareyi propoliste buldu. Bal üretimi ve satışı yapan Akın Beyhanlı hastalıklara bağışıklığı yükseltecek dörtlü karışım hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

Hastalıktan ve virüsten korunmak isteyenlere 4'lü karışım!
ABONE OL

18 yıldır arıcılıkla uğraşan Beyhanlı, ağaçların kendi gövdelerini soğuktan ve bakterilerden koruması için salgıladığı reçineye benzer bir madde olan propolisi arıların ağaçlardan topladığını ve kovanların içine bakterilerin girmemesi için buldukları çatlak ve delikleri bu topladıkları madde ile kapattıklarını belirtti.

Beyhanlı, arılar tarafından taşınan bu maddenin bağışıklık sistemini güçlendirici ve hastalıkları önleyici etkisi olduğundan dolayı arıcılar tarafından toplandığını ifade ederek, " Propolisin bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilimsel olarak kanıtlandı. Korona virüs pandemisinden dolayı propolise rağbet arttı. En etkili direnç kaynağı bu. Tabi ki propolisin yanında polen var. O da bir vitamin kaynağı. Bal yine en bilinen ürün. Arı sütünü de unutmamak lazım. Hücre yenileyici özelliğe sahip ve arıların da yaşam kaynağı. Polen var ise arı sütü var. Arı sütü var ise arının varlığı var demektir. Hepsi bunların birbirine endeksli. Bunlardan biri olmadan arının varlığı olmaz. Bunlar gıda takviyesi" diye konuştu.

"Propolisin fiyatı ürünün kalitesini belirlemez"

Propolisin en idealinin alkol çözüntülü propolis olduğunu ifade eden Akın Beyhanlı, " Tabi burada bahsedilen alkol, tarımsal gıda alkolü. Bir işlem görmemiş alkol yani. Yarım çay bardağı suyun içerisine 5-6 damla propolisi karıştırarak içebiliriz. Bu şekilde tükettiğimizde ağızda çıkan yaralara, vücudumuzdaki bakterilere karşı da kullanılıyor. Kullandığınızda kesinlikle ağzınızı ve vücudunuzu dezenfekte ettiğinin farkına varacaksınız. Şu an piyasada propolis satıcıları var. Su bazlı deniliyor. Zeytinyağı çözünürlüklü propolisler var deniliyor. Alkol bazlı deniliyor. Bunun en sağlıklısı alkol bazlı olanıdır." dedi.

Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği ile hastalıklara meydan okuyan dörtlü karışımı da anlatan Beyhanlı "4'lü karışım için ürünlerimiz öncelikle bal. Bir kasenin içerisinde bir miktar bal döküyoruz. Arkasından arı sütümüzden damlatıyoruz. Bir kaşık kadar da polen ilave ediyoruz içerisine ve son olarak da propolis ekstratımızı katıyoruz. Tüm bunları karıştırıyoruz. Arı ürünlerimizde doğal şifa kaynağı olan karışımımız böylece hazırlanmış oluyor" şeklinde konuştu.

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Babanızla ilgili konular gündeme gelebilir. Güven aradığınız konulara doğru çekilebilirsiniz. Geçmişe yönelik konular gün yüzüne çıkabilir. Gün içinde işlerinizi tamamlamakta zorlanabilirsiniz. Duygusal açıdan zor durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sakinliğinizi korumanızda fayda var. Evdeki işlerinizi tamamlayabileceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Zihinsel açıdan hareketli ve yararlı bir gündesiniz. Yakın çevrenizle alakalı konular gündeminizi etkileyebilir. İş yerinde toplantı ve yazılı iletişimin yoğun olduğu zamanlar var. Alınması gereken kararlarda veya imzalanacak sözleşmelerde dikkatli olunmasında yarar var. Konsantrasyonunuzu sağlamakta zorlanabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Maddi kaynaklarla ilgili dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizle ilgili heyecanlı gelişmeler olabilir. Bazı konularda abartılı davranışlarda bulunabilirsiniz. İşle ilgili konularda, başkalarından destek alabilirsiniz. Parasal konularda ciddi kararlar vermemeye özen göstermelisiniz. Keyifli bir gündesiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi oluşturabilir. Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli bir gündesiniz. Duygusal olarak hoşlandığınız konularla ilgilenmek size keyif verecektir. İş hayatınızda konsantre olmakta zorlanabilirsiniz. Eksik kalan işlerinizi bitirebilir veya ufak tefek işlerinizle ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bilemediğiniz konularla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden başınıza gelen olaylara karşı kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda konsantrasyonunuzu toplamakta zorlanabilirsiniz. Önemli kararlar alırken özen göstermenizde fayda var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler söz konusu. Geleceğinizle ilgili beklentiler gününüzü etkileyebilir. Zihinsel açıdan heyecanlı ve yararlı bir gün. Arkadaşlarınızla birlikte keyifli zaman geçirebilirsiniz. Dağınık enerjiler içinde duygusal karışıklık yaşayabilirsiniz. Dernekte yarım kalan işlerinizi tamamlamak için uygun zamanlar var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Toplum önünde olmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. İş hayatınızdaki sorumluluklarınız için heyecan duyabilirsiniz. Bazı davranışlarınızda abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Annenizle ilgili konuları göz ardı etmemeye özen gösterin.  Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla keyifli zaman geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Uluslararası konular gündeminizi oluşturabilir. Düşüncelerinizi başkalarıyla paylaşmak isteyebilir ve onaylanma ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Yaşadığınız olaylarda bütünü görmek daha kolay olabilir. Bu da sizi olaylara karşı daha iyimser yapabilir. Hayat felsefeleriniz ve inançlarınız hakkında konuşmaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Parasal konularla ilgili ciddi kararlar vermekten kaçınmanız gereken bir gündesiniz. Dağınık enerjiler var. Ortaklı para konuları gündeminizi etkilemeye devam edebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşulların etkisi altında kalabilirsiniz. Kendinizi aşma ve yenilenme sürecine girme isteği içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Eşinizle ilgili konular bugün de gündeminizi etkileyebilir. Denge arayışında olacağınız zamanlar var. Zihinsel açıdan heyecan duyduğunuz konulara yoğunlaşmak isteği içinde olabilirsiniz. Yaptığınız işlerde abartıya kaçma eğilimindesiniz. İşlerinizde konsantre olamayabilirsiniz. Günün büyük bir kısmı, iyimserlik içinde geçecektir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Çalışma hayatınızla ilgili sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizle ilgilenmek istemeyeceğiniz zamanlar olabilir. İleriye dair plan ve program yaparak gününüzü değerlendirebilirsiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Gün içinde dağınık enerjiler söz konusu, duygusal açıdan etki altında olabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Güzel olan şeyler için rahatlıkla harcama yapabileceğiniz bir gündesiniz. Zihinsel açıdan yararlı konulara yönelmek isteyebilirsiniz. İlgilendiğiniz işlerde abartıya kaçabilirsiniz. Duygusal açıdan bağlayıcı tutumlar söz konusu. İş hayatınızda risk almak isteyeceğiniz durumlar olabilir. Hoşça vakit geçirmek isteyeceğiniz yerlere gidebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Diyetisyen Olcay Barış
    Diyetisyen Olcay BarışD vitamini ve Covid-19
    İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
    İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen TekKoçluk desteği almanın size sağlayacağı faydalar
    Arzu Bıyıklıoğlu
    Arzu BıyıklıoğluDuygusal zeka ve olgunluk
    Ceyda Bahşi Bilgiç
    Ceyda Bahşi BilgiçDuygusal açlık problemi ve çözümü
    Psikolog & Aile Danışmanı Merve Savaşkan
    Psikolog & Aile Danışmanı Merve SavaşkanEMDR terapisi
    Op. Dr. İlsun Aka
    Op. Dr. İlsun AkaVaser liposuction hakkında merak edilenler
    Op. Dr. Güncel Öztürk
    Op. Dr. Güncel ÖztürkKaş ekimi nasıl yapılır?
    Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
    Op.Dr. Evrim UçkunkayaKış mevsiminde cildimizi nasıl koruruz?
    Dt. Pertev Kökdemir
    Dt. Pertev KökdemirGebelikte diş sağlığı nasıl olmalı?
    Ayşegül Kartal
    Ayşegül KartalAşk bedende küçülür mü? - 4
    En Çok İzlenen Videolar
    Kompozit dolgu nedir, nasıl yapılır?Kompozit dolgu nedir, nasıl yapılır?
    Çocukların ilk ortopedi muayenesi ne zaman olmalı?Çocukların ilk ortopedi muayenesi ne zaman olmalı?
    Pembe estetik nedir?Pembe estetik nedir?
    Çocuklarda düztabanlık nasıl anlaşılır, tedavisi nasıldır?Çocuklarda düztabanlık nasıl anlaşılır, tedavisi nasıldır?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Daha sık soğan yemeye başladığınızda vücudunuzda olacak 7 değişim

    Daha sık soğan yemeye başladığınızda vücudunuzda olacak 7 değişim

    Koronavirüs süreci erkeklerde cinsel isteksizliğe neden oldu!

    Koronavirüs süreci erkeklerde cinsel isteksizliğe neden oldu!

    Kışı rahat geçirmek isteyenler bu karışıma koşuyor

    Kışı rahat geçirmek isteyenler bu karışıma koşuyor

    Koku ve tat alma bozukluğu yaşayanlar dikkat! Sebebi yalnızca koronavirüs olmayabilir

    Koku ve tat alma bozukluğu yaşayanlar dikkat! Sebebi yalnızca koronavirüs olmayabilir

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet