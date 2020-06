Her gün cinsel ilişki yaşamak yararlı mı?

Çiftlerin yaşadığı cinsel ilişki sıklığı her zaman ilgi çeken bir konu olmuştur. Hatta bu konu çiftler arasında çatışma konusu bile olabilir. Araştırmalarda çiftlerin genel ortalama cinsellik sıklığı haftada 2-3 kez olduğu görülmüştür.



Evliliklerde cinsellik sıklığı eşler için yaşamları boyunca tartışma konusu olarak devam eder ve asla çözülmez. Esasen çiftin cinsellik sıklığı her ikisinin ortak kararı olmalıdır. Bazı çiftler hemen her gün cinsellik yaşarken bazıları çok daha seyrek olarak yaşamaktadır.



Çiftlerin birçoğu cinsellik konusunda birbirleriyle konuşmamaktadır. Cinsellik alnındaki isteklerini dile getirmemekte, karşı tarafın tahminlerine hatta yalan yanlış, arkadaşlarından öğrendikleri kadar cinsel bilgilerle hareket etmektedirler. Eğer çiftin cinsel ilişki sıklığı sorun haline gelmişse bir cinsel terapistten yardım almaları uygun olacaktır.



İlişkinin ilk dönemlerinde çoğunlukla her gün cinsellik yaşanmaktadır, sonrasında yavaş yavaş sıklığı düşer. Bazı çiftlerde ise her gün cinsellik devam edebilir.



Her gün cinselliğin yararları:

1. Her gün cinsellik, erkeklerde erken boşalma sorununu zaman içinde azaltmaktadır.

2. Kadınlarda her gün cinsellik orgazm olma ihtimalini artırır ve orgazm olmaya kadar geçen zamanı kısaltır.

3. Çiftin birbirine olan duygusal ilgisini artırır.

4. Cinsellik kalp hastalıklarına karşı koruyucudur.

5. Cinsellik bağışıklık sistemini güçlendirir.

6. Düzenli cinsellik migren sorunun oluşmasını engeller.

7. Cinsellik oldukça enerji harcatır. Bu sayede formunuzu korumanıza yardımcı olabilir.

8. Cinsellik sonrası salgılanan hormon olan prolaktin ve cinsellik esansında salgılanan oksitosin vücudun gevşemesini ve mutluluk düzeyini artırır.

9. Kişinin strese karşı dayanıklılığını artırır. Sorunlarla daha iyi başa çıkabilir.

10. Kadınlarda adet sancılarının azalmasını sağlar.

11. Güven duygusunu artırır.

12. Prostat kanseri riskini azaltır.

13. Sık cinsellik cinsellikle ilgili kaygıları azaltır.

14. Özgüveni artırır.

15. Partnerinizin sizi daha çekici algılamasına neden olur.

16. Partnerinizle cinselliği daha rahat konuşmanızı sağlar.

17. Uykunuzun daha kaliteli olmasını sağlar.

18. Şefkat duygusunu artırır.

19. Eğer sorun yoksa, gebelikte yaşanan cinsellik kadının hamilelikte eşinin kendisini beğenmesiyle ilgili kaygılarını azaltır.

20. Evliliğin genel sorunları üzerinde olumlu etkileri vardır.



Her gün cinselliğin sakıncaları:

1. Eşlerden birinin bu konuda isteksiz olması, aralarındaki çatışmayı artırır.

2. Aşırı cinsellik çiftin sosyal yaşamını sınırlandırabilir.

3. Eşlerden birinin aşırı cinsel isteği, diğerinde cinsel isteksizlik riskini oluşturabilir.

4. Bazı çiftler için bir sorun çözme yöntemi şekline dönüşebilir. Bu durum sorunun çözümünün ertelenmesine neden olabilir.

5. Kadının adet dönemlerinde tartışmalara neden olabilir.

6. Cinselliğin olamadığı günlerde kişiler sıkıntı yaşayabilirler.

7. Bazı kişilerde yorgunluğa neden olabilir.

8. Cinselliğin sıklıkla gece yaşanmasından dolayı, zaman zaman uyku sorunu yaşanmasına neden olabilir.

9. Doğal olarak, zaman zaman cinsel sorun yaşayabilirler. Bu durum çiftte ciddi hayal kırıklığı yaratabilir.



Cinsellikte önemli olan çiftin sorunları konuşabilmesidir. Bu sayede sorun olan ve çözülemeyen durumlarda yardım almaları ve mutlu bir cinsellik yaşamaları daha kolaylaşacaktır.