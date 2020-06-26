Hindistan cevizi yağı kilo vermenize yardımcı oluyor mu?

Hindistan cevizi yağı hakkında doygunluk hissini arttırırken, iştah regülasyonunu da düzenlediği söyleniyor.



Yemeklere hindistan cevizi yağı gibi yararlı yağlar açısından zengin gıdaların eklenmesinin midede hacim artırabileceğini ve düşük yağlı yemeklerden daha fazla doygunluk hissi uyarabileceği öne sürülüyor.



Bazı araştırmalar, doymuş yağlar açısından zengin gıdaları yemenin, tekli doymamış yağlar açısından zengin gıdaları yemekten daha fazla doygunluğa neden olabileceğini de göstermiştir.



Bununla birlikte, karşıt çalışmalar doygunluk duygularının; yağ asidi doygunluğu seviyelerinden etkilenmediği sonucuna varmıştır. Bu nedenle, diğer yağ türlerine göre hindistan cevizi yağının tüketilmesinin doygunluk duygularını teşvik etmek için daha yararlı olup olmadığı belirsizdir.



Araştırmalar ne diyor?

Araştırmalar, hindistan cevizi yağı tüketmenin iltihabı azaltabildiğini, kalp koruyucu HDL kolesterol seviyelerini yükseltebildiğini ve insülin duyarlılığını artırabildiğini göstermiştir.

Çalışmalar, hindistan cevizi yağının açlığı önemli ölçüde azaltabileceği ve doygunluk seviyelerini artırabileceği iddiasını desteklememektedir.

Örneğin, aşırı kilolu 15 kadında yapılan bir çalışmada, 25 ml hindistancevizi yağı ile kahvaltı etmenin, yemekten 4 saat sonra iştahı azaltmada aynı miktarda zeytinyağı tüketmekten daha az etkili olduğu bulunmuştur.



