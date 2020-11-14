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14.11.2020 - 21:04 |

Hurmanın Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Hurmanın Cilde Ne Faydası Vardır?

Hurma, sıcak bölgelerde yetişebilen bir meyve türüdür. Hurma, Farsça kökenli bir kelime grubudur. Dilimize Farsçadan gelmiş ve hayatımızda sıklıkla kullanılan kelimeler arasına yerleşmiştir. Hurma hakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

Hurmanın Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Hurmanın Cilde Ne Faydası Vardır?
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Ramazan denince akla ilk gelen gıdaların başında hurma geliyor. Hurma gibi mucizevi besinler kurutuldukları için kalorileri, çoğu taze meyveye göre daha yüksek. Kalorilerine rağmen hurma, önemli lifin yanı sıra bazı önemli vitamin ve mineralleri de içerir.

Hurma Nedir, Hangi Bölgelerde Yetişir?

Hurma, dünyanın birçok sıcak bölgesinde ve ağaçta yetişir. Son yıllarda bütün dünyada oldukça popüler hale gelen hurma, birçok batı ülkesinde kuru halde satılır. Kudüs hurmaları dünyanın en çok tüketilen hurma çeşitleri arasında yer alır. Laboratuvar çalışmalarında hurmanın, iltihaplanmayı azaltıcı etki gösterdiği kanıtlanmıştır. Aynı zamanda beyinde plak oluşmasını da önleyeceği, laboratuvar çalışmalarında kendini göstermiştir. Peki, bu mucizevi besinin sağlığa olan faydaları nelerdir?

Hurmanın Sağlığa Faydaları Nelerdir?

Doğal bir besin kaynağı olan hurmanın, sağlığa olan büyük katkılarını şu şekilde sıralayabiliriz.

1) Hurmanın 100 gramında üç buçuk gram lif vardır. Bu sayede midenizde hacim kaplayarak tokluk hissi oluşturuyor ve aynı zamanda kabızlığın önlenmesine yardımcı oluyor. Ve kan şekeri kontrolünü de sağlıyor.

2) Hurma tatlı tadı ve besin içeriği sayesinde, beyaz şekerin yerine geçer. Öyle ki tariflerinizi belki de tatlı yapmak istediğiniz zaman gerçek şeker yerine, hurmadan yana kullanabilirsiniz.

3) Gün boyunca kendini yorgun hisseden kişiler, hurma sayesinde ihtiyaç duydukları enerjinin bir kısmını hurmadan karşılayabilirler. Yüksek enerji içeriği ile özellikle kilo almak isteyen kişiler hurma tüketmeye yönelebilirler. Özellikle büyüme çağında olan çocuklar için oldukça faydalı bir besindir.

4) Hurma tüketimi, çağımızın tehlikeli hastalıkları arasında olan Alzheimer hastalığının tedavisi için oldukça önemlidir. Hurma kalbe de iyi gelen bir mucizevi bir besin kaynağıdır.

5) Hurma tüketiminin kolesterol ve kan basıncı seviyeleri gibi kalp hastalıkları için risk faktörlerini de kontrol etmeye yardımcı olabileceğini gösteren birçok araştırma vardır.

6) Kalp dostu besinlerin başında yer alan hurma, potasyum ve magnezyum kaynağıdır. Bu nedenle kan basıncını kontrol eder ve kalp ritmini düzenler. Hurma ayrıca, içindeki lif sayesinde atardamarlarda plak oluşumunu önleyebilir.

7) Hurma, sağlığınız için faydalı olan magnezyum, potasyum, demir ve çeşitli antioksidanlar konusunda da oldukça zengindir.

8) Hurma, bağırsak hareketlerini düzene sokar. Yeteri kadar lifli yiyecekler tüketmek vücut sağlığı için oldukça önemlidir. Hurma bir porsiyonda içerdiği ortalama yedi gram lifle kabızlığı önleyerek sindirim sağlığına katkıda bulunur.

9) Besleyici bir içeriğe sahiptir. Hurma, mükemmel bir besin kaynağıdır. Sahip olduğu kalorinin büyük bir kısmı karbonhidrattan, az bir kısmı ise proteinden gelir.

10) Hamileyken hurma yemek, bebeğinizin güzel olmasını sağlar derler. Kulaktan kulağa dolaşan bu efsane bilgi ne kadar gerçektir bilinmez. Hurmanın, hamile kadınlar için doğal doğumu teşvik edebileceği ve doğumu kolaylaştırabileceği kanıtlanmıştır.

Hurmanın Cilde Faydaları Nelerdir?

Antioksidan bakımından zengin olan hurma, hücre yenilemesini sağlar. Bu sayede cildi gençleştirme yetkisine sahiptir. Hurma sayesinde yenilenen cilt, daha pürüzsüz ve parlak bir yapıya kavuşur. Cilt, elastik yapısını kaybettiğinde yanakta derin çizgiler oluşuyor ve bu sebeple de ciltte çökme şeklinde çukurlaşma görülebiliyor.

Hurma, cilde ihtiyacı olan nemi vererek, cildi elastikiyetine kavuşturuyor. İçeriğinde bulunan vitamin ve mineral ile ciltte doğal bir detoks etkisi yaratarak, bir tazelenme sağlıyor. Hurma ile cildimize ipeksi ve parlak bir görünüm kazandırırken aynı zamanda sağlığımızı tetikleyen birçok hastalıktan da hurma sayesinde kurtulmuş oluyoruz.

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