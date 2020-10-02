İki Tarih Arası Gün Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle İki Tarih Arası Gün Nasıl Hesaplanır?

İki tarih arası gün hesaplama birçok farklı amaç doğrultusunda kullanılmaktadır. İşte çalışılan gün sayısı, askerlik için tezkere ve doğum günü gibi hesaplamalar öne çıkarılır. Böylece iki tarih arasında ortaya çıkan net miktar anlaşılır.



İki Tarih Arası Gün Hesaplama Nasıl Yapılır?



Artık yıllardaki günler de hesaba katılmak suretiyle iki tarih arasındaki gün sayısı net olarak ortaya çıkarılmaktadır. Bunun için iki tarih arasındaki başlangıç tarihi ve bitiş tarihi bilinmesi gerekiyor. Aynı zamanda eğer tarih işlemin yapıldığı gün ise o zaman başlangıç olarak o tarih alınır.



Böylece gün ve ay ile beraber yıl hesaba katılmak suretiyle, artık yıl içerisindeki günler de süreç içerisinde bulunur. Böylece yapılan hesaplama ile beraber iki tarih arasındaki gerçek gün sayısı ortaya çıkarılır. Tabii bu durum gerçekleştirilirken hangi ayın gün sayısı ne kadar olduğu ve artık yıllardaki günler de mutlaka süreçte yer alır.



En Basit Yöntem ile İki Tarih Arası Gün Nasıl Hesaplanır?



Bireysel olarak ele almak suretiyle iki tarih arasındaki günü hesaplama çok kolay değildir. Ancak bunun yerine iki tarih arası gün hesaplama aracını değerlendirmek yeterlidir. Bunu sağlamak için bazı kriterleri kutucuk içerisine girmek gerekir.



- Eğer tarihlerden bugün ise ‘bugün mü’ kutucuğunu işaretlemek gerekir.

- Eğer farklı iki tarih hesaplaması isteniyor ise önce başlangıç tarihi gerilmelidir.

- Daha sonra bitiş tarihi yazılmalıdır.



Bu işlemleri tamamladıktan sonra sonuçlar net olarak tam gün sayısı şeklinde öne çıkar. Bu sayede birçok farklı amaç doğrultusunda en basit yöntem ile iki tarih arasındaki gün sayısını ortaya çıkarmak mümkün.



İki Tarih Arası Gün Hesaplama



İki tarih arası gün hesaplama aynı zamanda sevgililerin de kullandığı yöntemlerden biridir. Birbirini seven çiftlerin ne kadar zamandır beraber oldukları konusunda kesin bir tarih ortaya çıkarır. Aynı zamanda askerlik ya da iş ile beraber birçok farklı amaçla bu hesaplama yapılır.