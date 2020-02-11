11.02.2020 - 14:05 |
İlişkimizi nasıl daha iyi hale getirebiliriz?
Sevgililer Günü'ne özel PembeNar TV'ye konuk olan Gülen Gündüz Yılmaz "İlişkimizi nasıl daha iyi hale getirebiliriz?" sorusunu cevapladı.
İlişkinizde bir türlü bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyorsanız yalnız değilsiniz. İlişkinizi daha iyi hale getirmek, daha mutlu hissetmek ve partnerinizle aranızdaki bağı güçlendirmek için yapabileceğiniz bazı şeyler var. Sevgililer Günü'ne özel PembeNar TV'ye konuk olan Yazar, Konuşmacı, Eğitmen Gülen Gündüz Yılmaz, ilişkinizi nasıl daha iyi hale getirebileceğinizi anlattı.
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