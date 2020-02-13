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13.02.2020 - 17:52 |

İshale ne iyi gelir, kesin çözüm nedir? - İshali hızlıca kesen ve durduran yiyecekler ile evde ishal nasıl kesilir sorusunun yanıtı...

İshal, meydana geldiğinde kişinin yaşantılarını olumsuz yönde etkileyen, günlük hayatta olumsuz etkilere neden olan bir hastalıktır. İshal yeterli önlemler ve tedaviler uygulandığında kontrol altına alınabilir. İshale ne iyi gelir, ishal nasıl geçer, ishali en hızlı ne keser, ishal olunduğunda nasıl beslenmek gerekir? Tüm bu soruların cevaplarını makalemizde bulabileceksiniz...

İshale ne iyi gelir, kesin çözüm nedir? - İshali hızlıca kesen ve durduran yiyecekler ile evde ishal nasıl kesilir sorusunun yanıtı...

İshal meydana geldiğinde kişinin aşırı sıvı kaybetmesine ve vücudun direncinin düşmesine neden olan bir hastalık türüdür. İshal başlarda yakalandığında doktora gitmeye gerek yoktur. Evinizde de yediğiniz bir takım yiyeceklere özen göstererek ishal hastalığını kontrol altına alabilirsiniz.

İshal nedir?

İshal dışkılamada artışla meydana gelen bir hastalıktır. Yenilen bir takım yiyecekler ve enfeksiyonel hastalıklar ishalin gelişmesine neden olabilir. İshalde bağırsak hareketleri normalden fazla olarak çalışmaya başlar.

İshal nasıl oluşur?

İshal tedavisinde asıl amaç vücuttan olan su ve tuz kaybını yerine koymaktır. İshalin hafif olduğu, kusmanın çok olmadığı hastalarda, genellikle ağızdan sulu gıdaların bolca alınması ile klinik tablo atlatılır. İshal düzelene kadra mide ve bağırsakları rahatsız etmeyecek posasız yiyecekler tercih edilmelidir.

Bu nedenle ishal hastalığını kontrol atına alabilmek için sizlere ishale ne iyi gelir sorusu başlığı altında bir makale hazırladık.

İşte ishale ne iyi gelir sorusunun cevapları…

İshal olduktan sonra vücuttaki hızlı bir şekilde kaybolmaya başlar. Bu nedenle muhakkak kontrol altına alınması gerekir. Vücut sıvı kaybetmeye başladığında halsizlik hızlı bir şekilde baş göstermeye başlar. Bu nedenle ishal hızlı bir şekilde kontrol altına alınmalıdır.

Sıvı tüketin

İshal meydana geldiği andan itibaren bol bol sıvı tüketimine özen göstermeniz gerekir. Bu nedenle meyve suyu ve bol bol sıvı tüketmelisiniz. Ancak portakal suyu ve bolca C vitamini içeren sıvılardan biraz olsun uzak durmanız gerekir. Aksi taktirde ishal hastalığının süresi uzayacaktır.

İshali anında kesen en hızlı kür

Evinizde hamur mayası varsa ishalden kısa süre içinde kurtulabilirsiniz. Hamur mayalarını ufak ufak parçalara bölerek bir bardağın içerisine koyun. İçerisine sıcak su ilave edin ve biraz beklettikten sonra için. Adı biraz kötü olabilir fakat ishali anında kesecektir.

Limonlu kahve yöntemi

İshale ne iyi gelir sorusuna en iyi yanıtlardan biriside limonlu kahve yöntemidir. Bir tatlı kaşığı türk kahvesinin içerisine birkaç damla limon damlatarak yutmaya çalışın. Bu hem bağırsaklarınızı toparlayıp ishale iyi gelecek hem de ishalin meydana çıkardığı kusma hastalığını da engelleyecektir.

Saraçoğlu yöntemi

İshale iyi gelen bir diğer yöntem ise İbrahim Saraçoğlu’nun hazırlamış olduğu kür tarifidir. Bu kürü uygulayanlar ishalinin kısa süre içerisinde geçtiğini söylüyorlar. İbrahim Saraçoğlu kürünü hazırlamak için ise çok fazla malzemeye ihtiyacınız yok. Evinizde karanfil bulunuyorsa, Yemeklerden 1 saat evvel kuru karanfili direk yutun. 3-4 gün uygulayacağınız bu yöntem ishali keser. Direk yutmak yerine karanfilleri 2 parçaya böldükten sonra su bardağının içine atın ve yemeklerden önce için. Bu bitkisel kür de ishali kolayca geçirir.

Karbonatlı su yöntemi

Bir çay kaşığı tuz bir çay kaşığı yemeklik karbonat 3 çorba kaşığı şeker ve 1 lt su ile karışım hazırlayarak ishali kısa süre içerisinde geçirebilirsiniz. Bu tarifle hem ishali hızlı bir şekilde durdurmuş olursunuz hem de kaybettiğiniz sıvı miktarını şekeri ve tuzu vücudunuza kazandırmayı sağlamış olursunuz.

Haşlanmış patates yöntemi

Patatesin haşlanmış olarak tüketilmesi içerisindeki nişasta miktarından dolayı ishali kesmeye yardımcı olur. İshal olduğunuz zaman patatesi haşlayıp ve tuzlayarak tüketmek ishali kısa sürede kesecektir.

Bal yöntemi

Bala bir tatlı kaşığı zencefil ekleyip yemek de ishali anında kesecek olan yöntemlerdendir. Bal ve zencefil bir araya geldiğinde hem bağışıklık siteminizi güçlendirecek hem de ishal olduğunuzda kısa süre içerisinde ayağa kalkmanızı sağlayacaktır.

İshal meydana geldiğinde aynı zamanda alınan sıvılara da dikkat etmek gerekir. Sıvı alımında eğer dikkat edilirse ishal kısa bir süre içerisinde iyileştirilebilir. İshale iyi gelecek bitki çayları ile de kısa süre içerisinde hastalığı kesebilirsiniz.

İshale iyi gelen bitki çayları…

Papatya çayı

Papatyanın ishale iyi geldiği bilinmektedir. Bakteri ile meydana gelen ishali kısa süre içerisinde papatya çayı ile geçirebilirsiniz. Papatya çayı ishalle beraber oluşan karın kasılmalarını ve deformeyi engellemeye yardımcı olmaktadır.

Ahududu çayı ishali keser mi?

İshal nedeni ile bağırsaklar hasar görür. Zamanla oluşa tahribat ağrı ve acılara neden olur. Ahududu ihtiva ettiği Tanen sayesinde ishalin zararlarını en aza indirir, mide ağrısı, kusmayı ve ishali de keser. İshal değilseniz ama sürekli stres altındaysanız ahududu çayını içebilirsiniz.

İshal olduğunuz zaman yemeniz gereken yiyeceklerin dışında bir de asla tüketmemeniz gereken yiyecek ve içecekler vardır.

İshale ne iyi gelir, kesin çözüm nedir - İshali hızlıca kesen ve durduran yiyecekler ile evde ishal nasıl kesilir sorusunun yanıtı...

İşte ishal olduğunuzda asla tüketmemeniz gereken yiyecekler...

Asitli içecekler

İshal olduğunuz zaman asitli olan içeceklerden uzak durmanız gerekmektedir. İshal olunduğunda kolanın içerisine bir adet aspirin atmanın ishali geçirdiği söylenir. Ancak ishal olduğunuzda asitli içecekler tüketmek yerine daha sağlıklı olan içeceklere yönelmenizi tavsiye ederiz.

Kahve

İshal olunduğunda çiğ kahve tüketilmesi önerilir ancak sıvı kahve tüketimi genellikle önerilmez. Kahvenin içeriğinde yer alan kafein, vücutta diüretik etki yaratarak ishalin nedeni dehidrasyonu kötüleştirir.

kuru yemiş

Kuru yemişler sindirilmesi zor olduğu için bağırsakların yorulmasına ve tahriş olmasına sebebiyet verebilir. Bu nedenle kuru yemişlerden uzak durmak gerekir.

Tatlandırıcılar

Doğal şekere göre emilimi zor olan tatlandırıcılar, bağırsaklara absorbe edilmeden ulaşır. Bu da ishalin şiddetini artırır.

 

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