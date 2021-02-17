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17.02.2021 - 17:52 |

Kalıcı Ve Sağlıklı Diyet Listesi İle Zayıflama Yöntemleri! Uzmanların Diyetisyenlerin Listesi...

Fazla kilo problemleri yaşayan pek çok kişi, günümüzde kendi vücuduna ve metabolizmasına uygun diyet listesi arayışı içerisindedir. Özellikle kilo verme durumunun kalıcı olması için detaylı çalışmalar yapılarak diyet programı hazırlanmalıdır. Kalıcı ve sağlıklı diyet listesi ile zayıflama yöntemleri! İşte, merak edilen tüm detaylar...

Kalıcı Ve Sağlıklı Diyet Listesi İle Zayıflama Yöntemleri! Uzmanların Diyetisyenlerin Listesi...
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Kalıcı diyet yapmak ve kilo vermek isteyen kişiler için uzmanlar tarafından önerilen pek çok diyet programı bulunmaktadır. Metabolizma hızını arttıran bu programlar, kişinin kilo vermesini ve verdiği kiloda sabit kalmasını sağlamaktadır. Kalıcı ve sağlıklı diyet listesi ve zayıflama yöntemleri yaşam kalitesini de arttıracak şekilde özenle hazırlanmıştır.

Kalıcı ve Sağlıklı Diyet Listeleri Nasıl Olmalıdır?

Kilo vermek isteyen pek çok kişi çeşitli diyet listelerini inceleyerek kendisine uyarlamaktadır. Fakat kişinin metabolizma hızının diğer kişiler ile aynı olmaması, diyet listesinden pek fazla etki alınmamasına neden olur. Bu nedenle kalıcı ve sağlıklı diyet listeleri hazırlamak isteyenler ilk olarak vücut yağ ve kas oranını ölçtürerek diyet listesine başlamalıdır. Kişi gelmek istediği kilo ile güncel kilo açığını hesaplayarak günlük belirli miktar kalori yakacak şekilde diyet listesini hazırlamalıdır.

Doğru listesi hazırlamak isteyen kişiler, genellikle kas yapıcı ve yağ yakıcı besinleri kullanmaktadır. Özellikle protein, karbonhidrat ve yağ oranına dikkat edilerek hazırlanan diyet listeleri, kişinin kısa süre içerisinde sağlıklı olarak kilo vermesine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda kalıcı diyet listelerinde yağ yakımının fazla olması, metabolizma hızını da arttırmaktadır.

Sağlıklı Diyet Listelerine Nasıl Uygulanmalıdır?

Sağlıklı ve kalıcı kilo vermek isteyen kişiler ilk olarak kendi metabolizma hızlarına uygun bir liste hazırlamaktadır. Uzmanlar tarafından hazırlanan diyet listeleri, kişinin kendi metabolizmasına uygun şekilde uygulanmalıdır. Diyet listelerinde genellikle günlük alınması gerekilen kalori miktarı önceden planlanmaktadır. Bu nedenle kişi günlük alması gereken kalori miktarını aşmadan beslenme programını takip etmelidir. Bunun ile birlikte yakılması gerekilen kalori de diyet listesi içerisinde yer almaktadır.

Kişinin günlük alması gereken protein, karbonhidrat ve yağ oranlarının liste ile aynı düzeyde tutulması gerekmektedir. Eksik alınan protein ve diğer vitaminler, kişinin kilo verme hızını yavaşlatacaktır. Aynı şekilde bu vitaminlerin fazla alınması da kilo verilmesinin önüne geçerek aksine kilo artışına neden olacaktır. Hazırlanan diyet listesine bağlı olarak protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağ tüketimi ile birlikte alınan kalori miktarına dikkat edilerek bu diyet listeleri uygulanmaktadır.

Hazırlanan Sağlıklı Diyet Listelerinde Hangi Besinler Bulunmalıdır?

Günümüzde uzmanlar tarafından hazırlanan diyet listelerinde olmazsa olmaz besinler bulunmaktadır. Diyeti güçlendiren ve kilo verme hızını arttıran bu besinler, tamamen doğal ve sağlıklı yağlar içermektedir. Vücudun ihtiyaç duyduğu tüm vitaminlerin yer aldığı bu besinler gün içerisinde listede yer aldığı şekilde tüketilmelidir. Sindirim sistemini çalıştıran ve vücudun düzenli çalışmasına yardımcı olan sağlıklı yağlar arasında, zeytinyağı, avokado yağı ve hindistancevizi yağı gelmektedir. Yemeklerde bu yağların kullanılması diyeti güçlendirerek kilo verme hızını arttıracaktır.

Aynı zamanda protein oranı yüksek besinler arasında yer alan yumurta, yoğurt, hindi füme, hindi salam, tavuk, et ve balık da diyet listesinde mutlaka olması gereken besinler arasındadır. Lif oranı yüksek besinler arasında yer alan yulaf, baklagiller ve kepekli makarnalar da diyet listelerinden yer almaktadır. Yeşil sebze tüketimi ve C vitamini içeren meyveler diyet listesi içerisinde büyük yer kaplamaktadır.

Ender Saraç Diyet Listesi Nedir?

Kalıcı ve sağlıklı kilo vermek isteyen kişiler, düzenli beslenme sayesinde istedikleri kiloya kısa süre içerisinde ulaşabilmektedir. Bu diyet listeleri uzmanlar tarafından önerilen ve oldukça faydalı içerikleri bulunan listelerdir. Son zamanların en çok uygulanan diyet listelerinden biri ender saraç diyet listesidir. Ender saraç diyet listesi içerisinde oldukça fazla yeşil sebze ve baklagil bulunmaktadır. Yüksek lif ve protein içerikli bu diyet listesi kişilerin ihtiyaç duydukları tüm vitaminleri içermektedir.

Sabahları, 2 haşlanmış yumurta, 1 dilim kepek ekmek, 5 adet siyah zeytin, 1 parça beyaz peynir ve şekersiz çay tüketilmelidir. Öğlen ise tavada az yağda pişmiş somon ya da ızgara tavuk ile yoğurt tüketimi yapılmaktadır. Akşam yemeğinin hafif tutulması için bol yeşillik salatası ve yanında brokoli çorbası içilmektedir. Ara öğünler ise bu diyet listesinin olmazsa olmazlarındandır. Ara öğünlerde kuru kayısı, gün kurusu, fındık, çiğ badem ve yeşil çay tüketimi kan şekerini dengelemektedir.

Canan Karatay Diyet Listesi Nedir?

Uzman diyet listelerinden biri olan Karatay diyeti, Canan Karatay tarafından hazırlanarak pek çok kişi tarafından uygulanmaktadır. Besin değeri oldukça yüksek olan bu diyet listesi, Karatay diyeti olarak bilinmektedir. Günümüzde oldukça fazla kişi tarafında uygulanan bu diyet listesi, içerisinde protein yapıcı besinler içererek kişileri gün boyu tok tutmaktadır. Tamamen sağlıklı yağlar kullanılarak hazırlanan sebze yemekleri, çorbalar ve etler, kişilerin hızlı ve sağlıklı kilo vermelerini sağlayarak verdikleri kiloda sabit kalmalarına yardımcı olmaktadır.

Karatay diyetinde 3 gün boyunca haşlanmış yumurta, haşlanmış tavuk ve yoğurt tüketilmektedir. Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri olarak 3 gün boyunca bu diyet listesine uyulmalıdır. Ardından 4.gün ile kişi normal düzenine devam ederek diyetinde sebze ve diğer et türlerine yer vermektedir. Kırmızı et, balık, tavuk, yoğurt, yumurta ve yeşil sebzeler Karatay diyet listesinin olmazsa olmazları arasındadır.

 

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