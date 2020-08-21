Kanser tedavisi gören çocuklara "Mutlu Masallar"

Santa Farma çalışanları, son derece anlamlı ve ses getiren bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirerek, Mutlu Masallar projesi kapsamında 100 masal seslendirdi. Gönüllü 58 Santa Farma çalışanı, kanserle mücadele eden çocukların yüzlerine tebessüm kondurabilmek ve onları mutlu edebilmek için psikolog onaylı masalları evlerinden seslendirdiler.

Gülmek İyileştirir Derneği tarafından üzerine müzik eklenen kayıtlar, mp3 çalarlara kaydedilerek; BAU Medical Park Göztepe Hastanesi Pediatrik Onkoloji ve Hematoloji bölümünde tedavi gören çocuklara ulaştırıldı.

Çocuklar, bu güzel hediyeyle hem moral buldular hem de birbirinden güzel masallar dinleyerek keyifli vakit geçirdiler. Santa Farma çalışanları, masalları seslendirirken çektirdikleri fotoğrafları da çocuklarla paylaşmayı ihmal etmediler.