KBB nedir, neye bakar? Kulak burun boğaz hastalıkları bölümü (otorinolarengoloji) doktoru hangi hastalıklara bakıyor?

Kulak burun boğaz en eski tıbbi uzmanlık alanıdır. Kulak burun boğaz hastalıkları ve hastalıkları her yaşta veya cinsiyette insanlarda görülebilir. Kulak burun boğaz durumlarının çoğu fizik muayene ile teşhis edilebilir, bu da kulak burun boğaz uzmanlarının hasta bakımına uygulamalı bir yaklaşım benimsendiği anlamına gelir.

KBB bölümü ne ile ilgilenir?

Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı sözü edilen organların yanında baş ve boyun ile ilgili rahatsızlıklar konusunda da eğitim görmüştür. KBB bölümünün kapsamına giren yapılar kulak, burun, nazal yol, sinüsler, gırtlak, ağız, üst yutak, tükürük bezleri, troit şeklindedir.

KBB bölümü hangi hastalıklara bakar?

Kulak Hastalıkları

Kulak burun boğaz doktoru kulak ile ilgili rahatsızlıkların hem tıbbi hem cerrahi tedavi yöntemleri konusunda eğitimlidir. Bunlar duyma sorunları, kulak enfeksiyonu, denge sorunları, yüz veya kafa siniri ile ilgili bozukluklar, dış kulak ve iç kulak ile ilgili sorunları kapsar. Kulak ile ilgili hastalıklar; kulak çınlaması, kulak kiri, kulakta sıvı toplanması, dış kulak yolu iltihabı, akut orta kulak iltihabı, işitme kaybıdır. Bunların yanında KBB uzmanı kulak tümörleri, kulak ağrısı, kulak akıntısı, kulak kanaması gibi sorunlarla da ilgilenir.

Burun Hastalıkları

Kulak Burun Boğaz uzmanı burun akıntısı ve nezle, burunda şekil bozukluğu, burun eğriliği, burundan kan gelmesi, koku alma bozuklukları, burun estetiği, sinüzit, alerjik nezle gibi konularla ilgilenir.

Boğaz Hastalıkları

Üst solunum ve sindirim yolu veya sindirim borusu hastalıkları ve gırtlak yapısı ile ilgili sorunlar da Kulak Burun Boğaz Uzmanın alanına dahildir. Ses, solunum ve yutma ile ilgili bozukluklar da bunun içindedir. Boğaz ile ilgili hastalıklar uyku apnesi, farenjit, bademcik, horlama, bademcik iltihabıdır. KBB uzmanı aynı zamanda bademcik ameliyatı da gerçekleştirir.

Baş ve Boyun Hastalıkları

Kulak Burun Boğaz uzmanları baş ve boyun yapılarındaki enfeksiyona ve tümörlere müdahale eder. Aynı zamanda yüz travmaları ve yüz biçim bozukluklarının tedavisi için de eğitilmişlerdir.

KBB bölümünden nasıl randevu alınır?

KBB bölümünden randevu almak oldukça basittir. Devlet hastanelerinden randevu almak için Alo 182 veya internet üzerinden (Merkezi Hekim Randevu Sistemi-MHRS) sistemi üzerinden rahatlıkla randevu alabilirsiniz. Devlet hastanesi dışındaki özel hastanelerden randevu almak için gideceğiniz özel hastanenin telefonun numarasını arayarak veya var ise internet sitesinden rahatlıkla randevu alabilirsiniz.