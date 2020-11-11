Kelle Paça Faydaları Nelerdir? Kelle Paça Çorbası Neye İyi Gelir?

Kelle paça çorbası, Türk mutfağının önemli çorbalarının başında geliyor. Sıklıkla tüketilmesi özellikle önerilen kelle paça çorbası, sağlıklı yaşam içecek listelerinde üst sıralarda yerini alıyor. Yapısında kalsiyum, vitamin ve protein gibi insan vücudunun ihtiyaç duyduğu değerli besin maddelerini içeren kelle paça çorbası, şifa kaynağı olarak nitelendirilmeyi fazlası ile hak ediyor.

Kelle Paça Faydaları Nelerdir?

Dana, koyun ve kuzu gibi bilinen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sakatatlarından yapılan paça çorbasının en çok tüketilen ve tercih edilen çeşitleri kelle paça ya da ayak paçadır. Bunlar arasında kelle paça çorbası, yaygın bilinen ve az bilinen pek çok faydası ile merak uyandırıyor. Kelle paçanın başlıca faydaları şöyle:

- Kalorisi ve yağ oranı yüksek düzeyde olan bir besindir. Kolesterol açısından da besin değeri yüksek olan kelle paça çorbası, çocukların gelişimleri için tavsiye edilen oldukça faydalı bir çorbadır.

- Vücudun savunma sistemini antioksidan etkisi oluşturarak korur.



- Günün herhangi bir saati tüketilebilen bir besin kaynağıdır. Bünyesinde bulunan kolajen, mineral ve vitaminler ile bağışıklık sisteminin en büyük yardımcısıdır.

- Kış mevsiminde grip ve soğuk algınlığını önleyici etki gösteren kelle paça çorbası; limon, sirke ve sarımsak ile birlikte antibiyotik kullanımına gerek bırakmamaktadır. Kısa zamanda soğuk algınlığının vücuttan atılmasını sağlar.

- Omega-3 bakımından zengin bir çorba türüdür.

- Çocukların ve ergenlik döneminde olan gençlerin kemik gelişiminde çok önemli bir rol oynar.

- Kasları kuvvetlendirir.

- Kemik ağrılarını azaltır.

- Anemi hastalarına bolca tüketilmesi önerilen, anemiye iyi geldiği bilinen bir besindir.

- Kanser hastalığının ilerlemesinin durdurulmasında etkin bir rol üstlenir, tedavi edici bir besindir. Kanser hastalarında, kolajen yıkımına sebep olan ilaçların etkilerinin azaltılmasına yardımcı olur.

Kelle Paça Çorbası Neye İyi Gelir?

Kelle paça çorbasının, kırık ve çıkık durumlarında içilmesi halk arasında tercih edilmekte ve bu çorbanın zengin besin değerleri ile tedavi edici etkisi olduğu genel olarak kabul edilmektedir. Kilo almak isteyenler için yüksek kalorili ve yağlı bir besin olarak vücudun ihtiyaç duyduğu çeşitli besin değerlerinin alımını sağlayarak kilo alımını sağlar. Kilo almayı düşünenler için günde iki kase kelle paça çorbası içilmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca dil, beyin ve göz yağı ile yapılan paça çorbasının eklemlerdeki sıvıların korunmasını destekleyici özelliği bulunuyor.

Kelle Paça Çorbası Yapımı için Gerekli Malzemeler Nelerdir?

Kelle paça çorbası için gerekli malzemeler:

- 1 adet kuzu kelle

- 500 gr işkembe

- 3 adet paça

- 2 çorba kaşığı un

- 2 diş sarımsak

- 2 çorba kaşığı sirke

- Pul biber

- Tuz

Kelle Paça Çorbası Tarifi

Kelle iyice temizlenir. Akabinde yaklaşık olarak 5 saat boyunca suda bekletilir. Bu sürede içindeki suyun üç defa süzülerek yenilenir. Temizlenen kelle, düdüklü tencereye alınır ve üzerine 1 litre su eklenir. Kapağı kapatılır ve ortalama 25 dakika pişirilir. Kelle pişince tencereden çıkarılır ve bir nebze soğumaya bırakılır. Biraz soğuyunca etleri bir çatal yardımıyla ayıklanır ve didiklenir. Haşlama suyu da süzülerek bir kenara alınır.

İşkembe iyice yıkanarak temizlenir. Paçalar, alev üstünde tütsülenerek temizlenir. Hepsi düdüklü tencereye yerleştirilir ve üstlerini geçecek miktar su ilavesi ile birlikte kapağı kapatılarak 30 dakika pişirilir. İşkembe ile paçalar iyice pişirildikten sonra düdüklüden alınır ve kalan su süzülerek kenara konulur. İşkembeler küp şeklinde doğranırken paçaların etleri kelledeki gibi çatal ile kemikten ayrılır.

Çorba için ilk önce derin bir tencerede 2 çorba kaşığı un kavrulur. Üzerine süzüp kenara alınan işkembe ile kelle suyu yavaşça eklenir. Su eklenirken unun topaklanmaması için iyice karıştırılır. Su kaynamadan önce tencereye kelle, işkembe ile paçalar eklenir. Kaynama sonrasında ise sarımsak, sirke, pul biber ve tuz ilave edilerek karıştırılır. Bir taşım kaynatıldıktan sonra çorba servise hazır hale gelir.

Kelle Paça Çorbasının Servisi

Kelle paça çorbası, damak tadına bağlı olarak farklı besinlerle daha da lezzetli hale getirilmektedir. Kelle paça çorbasının servisinde sirke, sarımsak ve üzerine kırmızı biberli kızgın yağ eklenebilmektedir. Genellikle bu şekilde servis edildiği ve kelle paça çorbası yeme tercihlerinin de bu yönde olduğu görülmektedir.

Kelle Paça Çorbasının Kalori Değeri Nedir?

Bir kase kelle paça çorbası incelendiğinde başta kalori olmak üzere aşağıdaki değerlere haizdir:

- 325 Kcal (Kalori)

- Karbonhidrat

- % 39 Protein



- % 47 Yağ