Köpeğe evde tuvalet eğitimi vermenin zararı

Köpek eğitmenin hayvanı belli kalıplara sokmak olmadığını dile getiren köpek eğitmeni Murat Esen, doğru bilenen birçok şeyin aslında tamamen yanlış olduğunu söyledi. Köpek ve sahibi arasında sorun var ise düzeltilmesi gerekenin köpek değil, sahibi olduğuna inandığını vurgulayan Esen, köpeklere yaklaşım konusundaki inceliklere dikkat çekti.

Evde tuvalete zorlamak köpeği agresifleştiriyor

Sayıları azımsanmayacak derecede fazla olan bazı köpek sahiplerinin hayvanlara insanmış gibi yaklaştığını ve bu nedenle olumlu sandıkları şeylerin dahi köpeklere zarar verdiğini kaydetti.

Bir köpeğe duygusal yaklaşarak, ona fazla yemek yedirmenin zarar vermek dışında bir işe yaramadığını söyleyen Esen, "Aynı şekilde tuvalet konusunda da karşıdaki canlı bir insanmış ya da bir bebekmiş gibi yaklaşmak da tamamen bir yanlış. Bir köpeği evde tuvalet yapmaya zorlarsanız bu onu zaman içinde agresifleştirir. Eve gelen misafire, sokakta gördüğü insanlara ya da hayvanlara karşı saldırgan tavırlar sergileyebilir. Köpek, tuvalet ihtiyacını yaşadığı evin dışında yani sokakta gidermelidir. Bunun sorumluluğu da sahibine aittir" dedi.

"Köpeğin sorumluluğunu hayat boyu almalısınız"

Köpek eğitimi konusunda bir diğer yanlışın da hayvana "Otur", "Kalk", "Yat" benzeri komutlar öğreterek baskılamak olduğunu ve bu yanlışı geçmişte kendisinin de yaptığını kaydeden Murat Esen, köpeklerin öğrenebilen değil, şartlanabilen canlılar olduğunu söyledi.

Köpeklerin doğru şartlanma ile insanla uyum içinde yaşayabileceğini anlatan Esen, "Bazı insanlar köpek beslemeyi önüne bir tabak koyup evde bırakmak olarak görüyor. Köpek beslemek, çocuk beslemekten bile hassas bir iştir. Çocuklar bir süre sonra her şeyi algılayabilir ama köpeklerin bizlerin dostluğuna ihtiyacı vardır. Köpek besleyen kişi, doğru bir şekilde hayat boyu o köpeğin sorumluluğunu almalı ve bu konuda ciddi olmalıdır" diye konuştu.