Korozif Nedir? Kimyada Korozif Madde Örnekleri Nelerdir?

Korozif sıklıkla duyulan kelimelerden bir tanesidir. Öyle ki ev hanımlarının kullandıkları bazı temizlik maddelerinin de korozif olarak adlandırıldıkları görülür. Aynı zamanda korozif madde ve korozif kelimesi kimya derslerinde öğrencilerin en sık karşılaştığı kelimelerden bir tanesidir. Korozif kelimesi kimyasal anlamı dışında günlük konuşma dilinde de kullanılırlar. Bazen haber programlarında veya tartışma programlarında korozif kelimesi kullanılmaktadır.

Korozif Nedir?

Korozif kelimesinin sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Kimya dersinde özellikle konular içerisinde sıklıkla kullanılmakta ve bu kelimenin anlamı verilmektedir. Korozif kelimesi özellikle kimyasal bir terimdir. Fakat günlük konuşma dilinde de birçok kişi korozif kelimesini kimyadaki anlamı ile fakat kimyasal bir maddeye karşı değil de bir insana karşı lakap olarak da kullanabilmektedirler.

Korozif kelime anlamı kısaca aşındırıcı demektir. Bazı maddeler aşındırıcı etkiye sahip olurlar. Bu şekilde aşındırıcı etkisi olan maddeler korozif madde olarak adlandırılırlar. Korozif kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir. Fransızca kökenli olmasına rağmen Türkçe ’de de sıklıkla kullanılır. Korozif maddelerin ortaya çıkardıkları korozif etkiye ise korozyon denilir.

Kimyada Korozif Madde Örnekleri Nelerdir?

Korozif kelimesinin asıl kullanıldığı alan kimya alanıdır. Kimya alanında kullanılan korozif sözcüğü aşındırıcı anlamına gelir ve aşındırma etkisi bulunan bazı maddeler bulunur. Fiziksel olarak ya da kimyasal olarak karşılaştığı maddeyi aşındırıcı, korozyona uğratıcı, tahrip edici olan tehlikeli maddelere örnekler.

Pas önleyiciler (Oksalik asit)

Lavabo temizleyiciler (Fosforik asit)

Sülfirik asit

Amonyak

Hipoklorik asit





