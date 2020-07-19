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19.07.2020 - 21:06 |

Küstüm Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Küstüm çiçeği en çok beslenen çiçeklerden biridir. Oldukça narin bir yapıya sahip olan Küstüm çiçeğinin bazı özellikleri ve faydaları bulunmaktadır. Küstüm çiçeği oldukça güzel bir kokuya sahip olan çiçekler arasında yer almaktadır. Küstüm çiçeğinin anlamı da internette en çok araştırılan çiçekler arasında yer almaktadır. Peki, küstüm çiçeği anlamı nedir? Küstüm çiçeğinin özellikleri ve faydaları nelerdir? Küstüm çiçeğinin bakımı nasıl yapılmalıdır? İşte küstüm çiçeğine dair tüm detaylar.

Küstüm Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?
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Küstüm çiçeği saksı da yetişebilen çiçekler arasındadır. Küstüm çiçeği aynı zamanda küstüm otu olarak da bilinmektedir. Küstüm çiçeği dokunulmayı sevmeyen çiçekler olarak bilinmektedir. Dokununca yaprakları kapanır ve daha sonra kendiliğinden açılır. Küstüm çiçeği bakımı zor olmayan çiçekler arasındadır.

Küstüm Çiçeği Anlamı

Halk arasında küstüm çiçeği küstüm otu olarak da adlandırılmaktadır. Küstüm çiçeği bir çalı bitkisidir. Dokununca yapraklarının kapanmasından ötürü halk arasında bu çiçeğe küstüm çiçeği denilmektedir. Küstüm çiçeğine dokunulduktan sonra yaprakları kapandığı için belirli bir süre yaprakları kapalı bir şekilde durur.

Küstüm Çiçeği Özellikleri

- Brezilya kökenli bir tropikal bitkidir.
- Küstüm çiçeğinin boyu 1.5 metreye kadar ulaşabilir.
- Nemli ve sıcak iklimlerde yetişen bir bitkidir.
- Yaprakları dokunulduktan sonra kapanır ve büzüşür.
- Bitkinin yaprakları dış etkenlere karşı oldukça hassastır.
- Zengin ve humuslu topraklarda daha hızlı ve kolay yetişir.
- Saçak kök yapısına sahip bir bitkidir.
- Küstüm çiçeği yuvarlık başçıklarda bulunur.
- Temas halinde turgorin adında kimyasal bir madde salgılar.
- Turgorin maddesi salgılandığından sonra yaprakları su ile dolar.
- Küstüm çiçeğinin ömürleri genellikle 7 yıldır.

Küstüm Çiçeği Faydaları Nelerdir?

Küstüm çiçeği yaprakları açılıp kapandığından dolayı bazı doğa olaylarını önceden keşfedilebileceği ön görülmüştür. Özellikle deprem anında sarsıntılardan dolayı küstüm çiçeğinin yaprakları önceden kapanmaktadır. Bundan dolayı da küstüm çiçeği depremi önceden haber verebilecek bir çiçek olduğu bilinmektedir. Küstüm çiçeği bundan dolayı bazı yerlerde deprem çiçeği olarak da adlandırılmaktadır. Deprem gibi yıkıcı doğal afetleri önceden keşfedildiği bilinen bu çiçek oldukça faydalı bir çiçektir.

Küstüm çiçeği süs olarak da değerlendirilen bir çiçektir. Evde küstüm çiçeği beslenmesi durumunda eve güzel bir görsel şölen katılabilir.

Küstüm Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır?

Küstüm çiçeği nemli ve sıcak ortamları sever. Bundan dolayı eğer saksıda küstüm çiçeği beslenecekse bu detaya oldukça dikkat edilmelidir. Küstüm çiçeği güneşi de sever. Güneşli ortamda yer alması hızlıca büyümesine sebep olacaktır. Tohum ile birlikte kolaylıkla büyüyen bir bitki türüdür. Tohum ekilmeden önce 50 derece sıcaklıkta olan bir suda bekletilmesi uygun olacaktır. Suda bekleyen tohumlar daha sonra kurutulmaya bırakılır. Ardından nemli toprak içerisine konulur. Bu nemli toprakta bir poşet içerisine konulur. Poşet içerisine konulduktan sonra 21 gün geçmesi beklenir. 21 gün içerisinde küstüm bitkisi filizlenecektir.

Filizlenirken mutlaka sıcak ve nemli ortamda bulunması daha sağlıklı bir çimlenme ve filizlenmeyi sağlayacaktır. Filizlendikten sonra 8 ve 14 cm’lik saksılara yerleştirilmektedir. Küstüm çiçeğinin saksısı daima nemli kalmalıdır. Bundan dolayı bol bol su vermek bitkinin hızlı bir şekilde büyümesi açısından oldukça önem teşkil eder.

 

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