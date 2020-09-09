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09.09.2020 - 12:40 |

Labrador Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Labrador Retriever Cinsi Hakkında Bilgiler

Labrador cinsi köpekler genel olarak günümüzde çok sık bakılmakta olan köpek türleri arasında yer almaktadır. Oldukça sevilen bu köpekler genelde büyüktür. Labrador köpeklerinin karakter özellikleri nelerdir? Labrador köpeklerinin fiziksel özellikleri nelerdir? Yavru Labrador köpeğinin cinsi hakkında detaylı bir şekilde araştırdık ve sizler için derledik.

Labrador cinsi köpekler, ilk olarak Labradorda yetiştirilmiş olduğu bilinen ve en soğuk sularda bile hiç duraksamadan yüzebilen köpekler olarak bilinmektedirler.

Labrador Cinsi Köpekler

Labrador Retriever cinsi köpekler eski dönemlerde balıkçıların ağlarını çekmelerine yardımcı olan köpeklerdir. Duydukları bir takım seslere bazen havlayarak tepki verseler dahi, çoğu zaman bu köpekler sessiz kalabilen bir ırk olmaktadır. Bazı Labrador köpeklerinin bekçilik yaptığı bilinse dahi yabancı olan insanlara kolay bir şekilde güvenebilen, çok havlamayan ve boğazına çok düşkün bir ırktır. Günümüzde ise bu Labrador Retriever ırkında olan köpekler çok yaygın bir şekilde narkotik köpeği ya da rehber köpek olarak görme engelliler görev yapmaktadır.

Labrador Cinsi Köpeklerinin Fiziksel Özellikleri

Labrador cinsi köpekler genel olarak sağlam yapılı ve orta boylarda bir köpek olmaktadır. Labrador retriever köpeği erkeğinin omuzdan yere kadar yaklaşık olarak yüksekliği 57,2 cm ile 62,2 cm arasında olup ağırlığı 27 kg ile 34 kg arasında olmaktadır. Bu cinsin dişisinin omuzdan yere kadar yaklaşık yüksekliği 54,6 cm ile 59,7 cm arasında olup ağırlığı ise yaklaşık olarak 25 kg ile 31,7 kg arasında değişmektedir. Kuyruğu orta uzunlukta olan bu cinsin kuyruğunun ucu sivridir. Labrador köpeklerin kısa tüylü olan postu siyah, sarı ve ya koyu kahverengi olabilir.

Labrador Cinsi Köpeklerinin Karakter Özellikleri

Günümüzde genel olarak çok sabırlı ve de duygusal olan bu köpekler zekası, eğitilebilirliği ve hareketliliği en belirgin özellikleridir. Ayrıca bu köpekler çok iyi söz dinlerler. İnsanlar ile birlikte yaşamaya da bayılırlar. Çocuklar dahil olmak üzere hemen hemen herkes ile çok sevgi dolu bir ilişki kurmak isterler. Hoşlanmadığı insanlara da çok mesafeli davranırlar. Suda ya da çamurda oynamayı çok seven bu tür karakter özellikleri bakımından gayet uysal, hemen uyum sağlayan ve de itaatkar köpeklerdir. Ayrıca sadık olan bu köpekler aynı zamanda vefakardır. Avcılık kökenlidirler bu neden ile koku alma duyuları fazla gelişmiş olur.

Labrador Cinsi Köpeklerin Bakımı Nasıldır?

Labrador köpekleri genel olarak yüksek aktiviteli köpekler oldukları nedeni ile yeterli düzende beslenmeli ve şişmanlamamasına dikkat edilmelidir. Bu nedenle kilo kontrolüne çok dikkat edilmelidir. Tüy yapısı bakımından kısa tüylüdürler bu nedenle haftada bir kez fırçalanması tavsiye edilmektedir.

Yavru Labrador Cinsi Köpekler Hakkında Bilgiler

Labrador cinsi köpeklerin yavruları genel olarak erken dönemde eğitilmeye oldukça yatkın köpeklerdir. Bu köpek cinsi eğitilebilirlik sıralamasına göre ilk 10 sıra içinde yer almakta olan muhteşem bir köpek cinsidir. Bu sıralamaya göre ilk 10 sırada olan köpekler komutları genel olarak 5 kere söylenme ile anlayıp uygulayabilen köpeklerdir. Hemen hemen herkes tarafından sevilen bu cins köpekler ve özellikle yavruları sahibini çok severler.

Labrador retriever cinsi köpekler evde beslenmeye de çok uygun bir ırk olsa dahi gerekli egzersizleri her daim ve her gün en az 2 saat ya da 3 saat gezdirerek sağlanmalıdır. Bu nedenle aslında bahçeli bir ev bu köpekler için daha uygun bir seçenektir. Labrador köpekler de yavrular da dahil olmak üzere son olarak enerji fazlalığı sebebi ile sürekli hareket ederek enerjisini atmaları sağlanmalıdır. Labradorlar eğer yeterli olarak egzersiz yapılmazsa obur da olma eğilimindedirler.

 

 

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