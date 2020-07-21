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21.07.2020 - 02:55 |

Leylak Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Leylak çiçeği, Oleaceae familyasına ait bir çiçektir. Çiçeğin ana vatanı; Güney Avrupa, Batı Asya ve Türkiye'dir. Çok dayanıklı olup, her yere uyum sağlayan bir çiçek olan leylak çiçeği, güzel ve benzersizdir. Bahçe ve balkonlarda çok sıklıkla kullanılmaktadır. Leylak kokusunun her ortamda fark edilen bir kokuya sahip olduğunu söylemek mümkündür. Peki, bu çiçek nasıl yetişir? Özellikleri, faydaları, bilinmesi gereken hususları nelerdir? Bakımı nasıl yapılır? Merak edilenleri sizler için derledik.

Leylak Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?
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Leylak çiçeğinin anlamı oldukça güzel bir anlama sahiptir. Bununla beraber her ortama uyum sağlamaktadır. Çok hoş bir kokuya sahip olan leylak çiçeği büyüleyici bir güzelliğe sahiptir. İlgi çeken bu çiçek türü çok dayanıklıdır. Leylak çiçeğinin Balkanlarda, Çin ve Trakya'da çokça bulunduğunu belirtmek mümkündür. Yaklaşık olarak 100 tane çeşidi bulunan bu çiçeğin bir başka özelliği, kelebekler adına ilgi çekmesidir.

Leylak Çiçeğinin Anlamı

Leylak çiçeğinin anlamına göre anlamı da değişmektedir. Mor leylak çiçeğinin anlamı ilk aşktır. Pembe leylak çiçeği ise güçlü ve sevgi dolu arkadaşlık olarak tanımlanabilir. Mavi leylak çiçeği ise huzur ve mutluluktur. Leylak çiçeğinin anlamı kadar görünümünün de oldukça güzel ve eşsiz olduğunu belirtmek önemli olacaktır.

Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

- Leylak çiçeği, çalı ve ağaç tarzındadır. Leylak çiçeklerinin boyu en çok 3 ile 4 metre arasında olur.
- Leylak çiçeği, yapraklarını kış mevsiminde döker. Bu yaprakların bitlerden korunması önemlidir.
- Kendine özgü bir rengi bulunan leylak çiçeği, salkım biçimindedir. Çiçeğin; kırmızı, pembe, lila, mor gibi renkleri vardır. Çiçek renkleri, ortanca çiçeklerinde olduğu üzere toprağın asit oranıyla değişkenlik gösterebilmektedir.
- Çiçek, hiç zahmet vermeyen bir türdür. Bol güneş ışığı bulunan yerde sağlıklı bir şekilde yetişir. Fakat güneş olmasa da yetişebilen bir türdür.
- Leylak yetiştirmek için nemli topraklara gereksinim duyulur. Bunun yanı sıra leylak çok toprak seçmeyen bir çiçek türüdür.
- Leylak çiçeği zor hava şartlarına karşı oldukça dayanıklı bir bitkidir. Çok sıcak ve soğuk havalara karşı dayanıklılık gösterebilirler.
- Leylak çiçeği yaz aylarında çok iyi bir şekilde sulanmalıdır. Dayanıklı olmasına karşın, bir süre sonra susuz kalması, çiçeğin ölmesine neden olabilir. Kurak ve sıcak günlerde, leylak çiçeklerinin sürekli sulanması gerekir.

Leylak çiçeklerinin faydaları aşağıdaki gibi olacaktır;

- Leylak çiçeği, kabızlığı giderir.
- İştah açıcı özelliğe sahiptir.
- Leylak çiçeğinin en önemli özelliği, kurt düşürmesidir.
- Ateş düşürür.
- Vücuttan toksik maddelerin atılmasına destek olur.
- Romatizmal ağrılara iyi gelir.
- Çiçeklerinden çıkarılarak yağla beraber yapılan masajlar sayesinde cildin rahatlaması mümkündür.

Bakımı Nasıl Yapılır?

Leylak çiçeği güneşli ortamları seven bir çiçektir. Bakımı adına güneş ışığı çok önemlidir. Çok değişik renklere sahip olan leylak çiçeğinin toprağı çok önemlidir. Toprağı sayesinde farklı renklere sahip bu çiçeğin toprak bakımının doğru bir şekilde yapılması çok önemlidir.

Leylak çiçeğinin daha iyi yetişebilmesi adına ve renginin parlak kalması için asitli yapıya sahip toprakların tercih edilmesi gerekir. Bunun yanı sıra toprakta yer alan kireçler ile su tutularak leylak çiçeğine daha konforlu bir yaşam sunulabilir. Bu şekilde leylak çiçeğini yetiştirmek, çiçeğin uzun ömürlü olması açısından önemlidir.

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