Lösemi (kan kanseri) nedir, belirtileri nelerdir? Lösemi tanı ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Lösemi nedir belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri nelerdir? LÖSEV tarafından her yıl 2-8 Kasım tarihleri arasında Lösemi hastalığına dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Lösemi hastalığı sıklıkla 1-5 yaş arasında sıklıkla görülür. Hastalığın tedavisinde erken tanı çok önemlidir. Lösemi bir kan hastalığıdır. Kan hücrelerinin özellikle de akyuvarların normalin üzerinde çoğalması ile kendini gösteren bir kanser türü olan Lösemi farklı türleri olmakla birlikte tanı aşamasında Kan testleri ve kemik iliği biyopsisi kullanılan etkin yöntemler arasında yer alır.

LÖSEMİ NEDİR?

Lösemi, kan hücrelerinin özellikle de akyuvarların normalin üzerinde çoğalması ile kendini gösteren bir kanser türüdür.

Lösemiler, vücuttaki kan üretim sistemini (lenfatik sistem ve kemik iliği) etkileyen kanserlerdir. Lösemiler akut veya kronik olarak (mikroskoptaki görünüşlerine göre alt gruplara ayrılırlar) ve tümörün yayılım ve gelişim özelliklerine göre sınıflandırılırlar. Genel olarak, akut lösemiler çocuklarda ortaya çıkarken, kronik lösemiler daha çok yetişkinlerde görülme eğilimindedirler. Kan kanserinin hücre tipine göre (myeloid, lenfoid gibi) ve hastalığın süresine göre (akut, kronik) çeşitleri vardır.

LÖSEMİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Farklı lösemi tipleri bulunmakla beraber en sık görülen belirtileri hepsi için şunlardır;

Ele gelen büyük lenf nodu (Özellikle koltuk altı veya boyunda)

Nedeni bilinmeyen Ateş

Gece Terlemesi

Sık tekrarlayan Enfeksiyonlar

Devam eden halsizlik, yorgunluk

Ciltte kendiliğinden veya kolaylıkla meydana gelen kanama ve çürükler

Açıklanamayan ateş

Vücutta özellikle kemiklerde ve eklem yerlerinde ağrı

LÖSEMİ'DE RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

Risk faktörü olarak tanımlanan etmenler, bir hastalığın gelişme olasılığını arttıran etkenlerdir.Ancak burada belirtilmesi gereken nokta şudur ki; bir kişinin bir veya birden fazla risk faktörüne sahip olması o kişide mutlaka o kanserin/veya hastalığın gelişeceği anlamına gelmemektedir. Risk faktörlerine sahip olduğu halde hastalık/kanser gelişmeyen insanlar bulunmaktadır.

Löseminin gelişme nedeni bilinmemekle birlikte, bilinen risk faktörleri şunlardır;

Atom bombası gibi çok yüksek düzeyde radyasyon maruziyeti,

Bazı kimyasallar (Benzen gibi)

Kemoterapi veya radyoterapi öyküsünün bulunması

Bazı genetik rahatsızlıklar (Down Sendromu gibi)

Miyelodisplastik sendrom gibi bir takım kan hastalıklarına sahip olma

Sigara

Aile öyküsü

TEDAVİ

Tedavi şemaları hastalığın tiplerine ve safhalarına göre değişiklik gösterir. Radyoterapi, kemoterapi, immunoterapi ve kemik iliği nakli başlıca tedavi şekilleridir.