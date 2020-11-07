Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGenel Sağlık Haberleri Lösemi (kan kanseri) nedir, belirtileri nelerdir? Lösemi tanı ve tedavi yöntemleri nelerdir?
07.11.2020 - 00:34 |

Lösemi (kan kanseri) nedir, belirtileri nelerdir? Lösemi tanı ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Lösemi nedir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. LÖSEV tarafından her yıl 2-8 Kasım tarihleri arasında Lösemili Çoçuklar Haftası'nda çeşitli etkinlikler düzenlenerek Lösemi (Kan kanseri) hastalığında dikkat çekilmek isteniyor. Lösemi kan hücrelerinşn özellikle de akyuvarların normalin üzerinde çoğalması ile kendini gösteren bir kanser türü olarak bilinir. Peki belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Lösemi (kan kanseri) nedir, belirtileri nelerdir? Lösemi tanı ve tedavi yöntemleri nelerdir?
ABONE OL

Lösemi nedir belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri nelerdir? LÖSEV tarafından her yıl 2-8 Kasım tarihleri arasında Lösemi hastalığına dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Lösemi hastalığı sıklıkla 1-5 yaş arasında sıklıkla görülür. Hastalığın tedavisinde erken tanı çok önemlidir. Lösemi bir kan hastalığıdır. Kan hücrelerinin özellikle de akyuvarların normalin üzerinde çoğalması ile kendini gösteren bir kanser türü olan Lösemi farklı türleri olmakla birlikte tanı aşamasında Kan testleri ve kemik iliği biyopsisi kullanılan etkin yöntemler arasında yer alır.

LÖSEMİ NEDİR?

Lösemi, kan hücrelerinin özellikle de akyuvarların normalin üzerinde çoğalması ile kendini gösteren bir kanser türüdür.

Lösemiler, vücuttaki kan üretim sistemini (lenfatik sistem ve kemik iliği) etkileyen kanserlerdir. Lösemiler akut veya kronik olarak (mikroskoptaki görünüşlerine göre alt gruplara ayrılırlar) ve tümörün yayılım ve gelişim özelliklerine göre sınıflandırılırlar. Genel olarak, akut lösemiler çocuklarda ortaya çıkarken, kronik lösemiler daha çok yetişkinlerde görülme eğilimindedirler. Kan kanserinin hücre tipine göre (myeloid, lenfoid gibi) ve hastalığın süresine göre (akut, kronik) çeşitleri vardır.

LÖSEMİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Farklı lösemi tipleri bulunmakla beraber en sık görülen belirtileri hepsi için şunlardır;

Ele gelen büyük lenf nodu (Özellikle koltuk altı veya boyunda)
Nedeni bilinmeyen Ateş
Gece Terlemesi
Sık tekrarlayan Enfeksiyonlar
Devam eden halsizlik, yorgunluk
Ciltte kendiliğinden veya kolaylıkla meydana gelen kanama ve çürükler
Açıklanamayan ateş
Vücutta özellikle kemiklerde ve eklem yerlerinde ağrı

LÖSEMİ'DE RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

Risk faktörü olarak tanımlanan etmenler, bir hastalığın gelişme olasılığını arttıran etkenlerdir.Ancak burada belirtilmesi gereken nokta şudur ki; bir kişinin bir veya birden fazla risk faktörüne sahip olması o kişide mutlaka o kanserin/veya hastalığın gelişeceği anlamına gelmemektedir. Risk faktörlerine sahip olduğu halde hastalık/kanser gelişmeyen insanlar bulunmaktadır.

Löseminin gelişme nedeni bilinmemekle birlikte, bilinen risk faktörleri şunlardır;

Atom bombası gibi çok yüksek düzeyde radyasyon maruziyeti,
Bazı kimyasallar (Benzen gibi)
Kemoterapi veya radyoterapi öyküsünün bulunması
Bazı genetik rahatsızlıklar (Down Sendromu gibi)
Miyelodisplastik sendrom gibi bir takım kan hastalıklarına sahip olma
Sigara
Aile öyküsü

TEDAVİ

Tedavi şemaları hastalığın tiplerine ve safhalarına göre değişiklik gösterir. Radyoterapi, kemoterapi, immunoterapi ve kemik iliği nakli başlıca tedavi şekilleridir.

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Ay Aslan burcuna ilerliyor. Bugün akıcı ve daha keyifli olabileceğiniz koşullar bulabilirsiniz. Çocuklarla bir arada olmak keyifli olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün evinizde zaman geçirmek ya da sevdiklerinizle bir arada olmak önemli. Yakınlarınızla daha çok şey paylaşabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün ziyaretler ve sohbetler getirebilir. Aynı zamanda sözlerinizle de ilgi uyandırabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Eğer alışveriş yapmayı düşünüyorsanız, bazı kararsızlıklar olabilir. Paranızı daha dikkatli harcamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün burcunuzda ilerleyen Ay sizi duygusal açıdan daha hassas kılıyor. Ailevi konularla, sevdiklerinizle ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün bazı gizli kalan konular sizi daha hassas ve endişeli kılabilir. Düşüncelerinizi olumlu yöne çevirmeye bakın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün arkadaşlarla güzel zaman geçirmek ve sosyal konular içinde olmak güzel. Gelecek beklentilerinizi de gözden geçirebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Hafta sonu olmasına karşın duygusal açıdan sizi sorumlu kılan koşullar var. Belki de eve yönelik işlerle ilgilenmek gerekebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Kendinizi daha yaratıcı ve olumlu hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Uzaklarla ilgili işler ve yolculuklar söz konusu olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün başkalarından beklentilerinizde daha samimi ve gerçekçi olmaya bakın. Ailevi konularla ilgili dalgalanmalar gündeme gelebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün eşinizle ya da partnerinizle daha uyumlu bir birliktelik yaratmaya bakın. Duygusal beklentilerinizi gözden geçirebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Hafta sonu olmasına karşın bugün sizi oyalayan ya da fedakarlıkta bulunmanıza neden olan durumlar olabilir. Ayrıca size hizmet etmek isteyen kişilerle de uğraşabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    R.Hakan Kırkoğlu
    R.Hakan KırkoğluAstrolojik haritanızı yorumlarken…
    Estetik Diş Hekimi Onur Öztürk
    Estetik Diş Hekimi Onur ÖztürkAft ve uçuklar
    Alp Türkalp
    Alp TürkalpOrgan bağışına korona engeli
    Eda Özdemir
    Eda ÖzdemirGençlik aşısı hakkında her şeyi Dr. Cem Hamidi'ye sordum!
    Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
    Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluÇocuklarınıza depremi nasıl anlatırsınız?
    Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
    Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğluİyilik peşinde
    Op. Dr. Oytun İdil
    Op. Dr. Oytun İdilEstetik mağduru olmamak için..
    Senem Aydın
    Senem AydınAslıhan Karalar: Hedefim, uluslararası bir platformda rol almak
    Oğuz Kara
    Oğuz KaraSosyal medya objesi yapılan çocuklar
    Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
    Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluAyrılık sürecinde nasıl kararlı olursun?
    En Çok İzlenen Videolar
    15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey
    Meme kanseri belirtileri ve tedavi aşamalarıMeme kanseri belirtileri ve tedavi aşamaları
    Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!
    Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Lösemi (kan kanseri) nedir, belirtileri nelerdir? Lösemi tanı ve tedavi yöntemleri nelerdir?

    Lösemi (kan kanseri) nedir, belirtileri nelerdir? Lösemi tanı ve tedavi yöntemleri nelerdir?

    Kritik ve dönüştürücü bir hafta!

    Kritik ve dönüştürücü bir hafta!

    Radyasyon ve bazı kimyasallara maruz kalmak lösemi yapabilir

    Radyasyon ve bazı kimyasallara maruz kalmak lösemi yapabilir

    Kasım ayında yiyince vücudu zımba gibi yapan 10 süper sebze

    Kasım ayında yiyince vücudu zımba gibi yapan 10 süper sebze

    Sıradaki Haber