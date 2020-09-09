Mars retrosu hayatımıza neler getiriyor?

Bizi durdurmak için aktif bir renk olan kırmızının kullanılması

Trafik ışıkları, hakemin kırmızı kartı, dur levhaları ve bir dolu uyarı kırmızı ve tonlarıyla sembolize ediliyor. Diğer yandan canlılığı, aktifliği, hızlı tüketimi gösteren renk de kırmızı. Bir çok fast-food zincirinin amblem ve logo çalışmalarında bu rengi görmemiz boşuna değil. Kızgınken, hiddetliyken, öfkeliyken kendimizi durdurmak ne kadar zor bir deneyim.

Bitişi 7 Ocak 2021

Karmik açıdan Mars, bir sonraki yaşam haritanızın Satürn’üne dönüşür. Mars’ın tek durdurucusu Satürn’dür. Örneğin, Satürn kemiklerdir. Mars ise aktif enerji. Tam bir işe başlayacakken hop bir anda ayağınız burkulur, bacağınız kırılıverir ya da kaşıntı basar duramazsınız yerinizde. Aslında hayatınız sizinle konuşuyordur; dur diyordur. İlerlemek için, eyleme geçmek için henüz erken! Ya da eviniz, arabanız, teknolojik aletleriniz… Patlama, çatlama, su patlaması, elektrik kaçakları, bozuk ampuller;bunların hepsi size bir şey anlatıyordur. Dur ve önce tamir et. Satürn’ü çalıştırdıkça Mars’ı dizginlemeye, hırs ve tutkularımızı doğru bir şekle büründürerek ilerletmeye hazırlanırız. Eğer bunu başaramazsak daha zorlu sınavlarla mücadele ederiz. Örneğin, asla katil olmam dediğimiz an bir cinnet kurbanı olup oracıkta katil oluveririz. Çok temkinli olsak da kapkaçlara maruz kalabilir, dolandırılabiliriz. Hakkımızı savunurken bir anda haksız konumuna düşebiliriz. Hayatta hiçbir zaman “asla” dememeyi öğretmeye geliyor Mars. Bizler için, yeniden toparlanabilmemiz için ve önümüzdeki yılları daha sağlam ve doğru emeklerle yürütebilmek için…

Bu transitle savaşabilmek için Oğlak burcu evlerinize yönelin

Satürn’ünüzü gözlemleyin. Şimdi tarihler belirteceğim. Bilhassa bu tarihlerde kendinize daha fazla hakim olmanız gerekiyor, isterseniz telefonlarınıza, ajandalarınıza bu tarihleri not edin.

27-28 Temmuz 2020 itibariyle Mars kare (Jüpiter, Plüton, Satürn) etkisi başladı

Yeni eylemler ile var olan düzenimizdeki problemleri düzeltmeye güdüleneceğiz.

Sorunlar bizi bir kısır döngü içerisindeymişiz ve bir türlü çıkamıyormuşuz gibi hissettirecek ve düzenimizi değiştirmek için yeni olanla değiştirmek isteyeceğiz. İşimizi yenilemek, yeni başlangıçlar yaparak B planları yaratmak, ilişkilerimizdeki tıkanıklıklar için farklı, alternatif çözüm yolları üretmek ve hayatımızı yenileme istekliliği etkili olacak.

9-10 Eylül 2020 itibariyle Mars S pozisyonu sonra Retro

Bu tarihlerde yeni bir başlangıç, bir eylem uygun olmayacaktır. Yapmamız gereken minimum iki gün beklemek, sabretmek ve kararlar almak için planlar yapmak olacak. Örneğin, beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Bağımlılıklarınızdan kurtulmak isteyebilirsiniz. Spora başlamak, uzun dönem bir eğitim için planlar yapmak, bütçenizi kontrol etmek, gelir gider dengenizi yeniden gözden geçirmek için uygun olacak. Tüm bunları düşünmek, planlamak için uygun günlerde olacağız. Fakat eyleme geçmek için sabretmeliyiz. İrade kontrolü sağlamak isteyeceğiniz her türlü eylemlerinizi planlamak için kullanabilirsiniz.

28-29 Eylül 2020 Satürn S pozisyonu ve Retro Mars karesi

Durmamız gereken diğer günler bu tarihler arkadaşlarım. Özellikle hayatınızdaki otorite figürleriyle, patronlarla, üst yönetimle, devlet ve kurumlarla ilgili bekledikleriniz, önemli işleriniz varsa bunları planlamak, nasıl bir yol izleyeceğinizi düşünmek için uygun zamanlar. Fakat tüm bu belirttiğim konularla ilgili eylem planı içerisine girmemelisiniz.

16 Ekim 2020 Terazi Yeni Ayı ve T-kare Öncü Burçlarda

Arkadaşlarım, velev ki geç kaldınız… Kısır döngü devam ediyor. Hatta üstüne bu zamana kadar daha fazla hatalar yaptınız. İşleriniz ertelendi, borçlar katlandı, istediğiniz verimi ne işte ne ilişkide elde edemiyorsunuz. İşte bu tarihlerdeki Terazi Yeni Ay’ı size yeniden fırsat verecek. Bu sefer yaşamınızdaki olayları başkalarıyla paylaşarak, birbirinize destek olarak geçirmeye, sorunların üstesinden gelmeye çalışabilirsiniz. Tabi bu zamana kadar dostlarınızı incitmediyseniz!

Fakat bu yen iayın etkisi 15 gün süreceği için af dilemek, gönül almak, uyum, barış ve huzur ortamı yaratmak için yaralı yüreklere bir merhem çektirebilir.

14- 15 Kasım 2020 Mars, Stationary (Duraklıyor) ve sonra düz hareketine başlıyor

Bu günlerde Mars ile Venüs karşıtlığı yaşayacağız.

-İlişkilerde anlayışlı olmak, karşı tarafın bizi anlamasını sağlamak ve hak ettiğimiz değerin gözükmesi için çaba göstermek konularında bir beklenti içerisinde olmamamız gereken günler yaşayacağız.

-Mahkemeleri bu süreçlere denk gelen arkadaşlarım için erteleme vb. sorunlu etkiler oluşabilir.

-Evliliklerle ilgili olumsuz gözüken iki gün olduğunu belirtebilirim.

-İlişkiler, evlilik ve ortaklık konularında, bir imza anlaşma, başlangıç yapma konusunda temkinli olmamız gereken iki gün yaşayacağız.

16 Kasım 2020 ile 7 Ocak 2021 arası Mars Koç transitine düz harekette devam edecek.

Ev almak isteyenler, yatırım yapmak isteyenler, taşınmak isteyenler, iş yeri açmak isteyenler, ameliyatlara girecek kişiler, kredi çekmek isteyenler bunların hepsi bir girişim ve eylem olduğu için Mars hakimiyetinde değerlendiriyoruz.

Bu tarihler arasını inişli çıkışlı aylar atlattıktan sonra değerlendirebiliriz.

Üstteki sıraladığım tarihlere dikkat ederek, negatif günlere denk getirmeden başlangıçlar yapmaya çalışmalısınız.

BURÇ ETKİLERİ

Bu transitten en çok Koç, Terazi, Oğlak ve Yengeç burçları etkilenecek. Boğa, Balık, Akrep ve Başak burçları kadersel olarak etkiler alacak. Aslan, Yay, Kova, İkizler burçları kendini keşfetmek, önceliklerini düzenlemek için daha ılımlı enerjiler alacaklar. Tüm burçları etkileyen önceki dönem Mars Koç transit tarihlerini gözlemleyin. 1 Ocak 2019 – 14 Şubat 2019 Mars koç transiti yaşadık Bu tarihlerde Satürn ve Plüton karesi gene vardı ama Jüpiter Yay’daydı ve ateş uyumu veriyordu. Şimdi ise hem Jüpiter Oğlakta hem de Mars Retro olacak.

Yükselen Koçlar

Bilhassa altı ay boyunca sizin burcunuzda olacağı için en çok sizi etkileyecek. Önceliklerinizi, girişimlerinizi ve ilk adımlarınızı ve kendinizi tanıtmak, ortaya çıkartmak istediğiniz alanlar için düzenlemeniz gereken hayat konularınız kariyer, aile büyükleri, patronlarınızla ilişkiler, vizyonunuz, hedeflerinizi plan ve program içerisine sokmak olacak. Cesur daha aktif ve atılgan hissedebilirsiniz. Fakat bir bakarsınız ki haksız kazançlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. İlişkilerinizde de sizden kaynaklı olmasa da dışsal sebeplerden ötürü pürüzler yaşanabilir. Üst yönetim, otorite figürleri kim varsa üstünüzde bunlarla ilgili bu altı aylık serüvende zorlanacak etkileri deneyimleyeceksiniz. 10.ev konularınızı planlayıp programlamak fayda sağlayacaktır. İlişkinizin iyi gitmesini istiyorsanız, onu yöneten kişi ile iyi geçinmeniz gerekiyor. Bir işe atılmadan önce otorite figürleriyle ya da patronunuzla konuşmanız gerekiyor. Bu konularla ilgili sınavlarınız için üzerinizde bir kılıç sembolü taşımak iyi gelebilir. Özellikle deri (Satürn) bir ip kullanarak bir kılıç kolyesi takabilirsiniz. Hastalıklara, yaralanmalara dikkat etmelisiniz. Dış görünüşünüzü değiştirecek ameliyatlara karşı tedbirli olmalısınız.

Yükselen Boğalar

Öncelikle kendinize sakladığınız yenilikçi fikirlerinizi, ortaya çıkartmak için düzenlemeniz gereken hayat konularında zorlanacaksınız. Arkadan dönen işler olabilir. Sıkıntılı süreçler söz konusu olacak. Gizli düşmanlarınız olabilir. Bir şey yapmak istediğinizde bir pürüzle karşı karşıya kalmanız olası. 9.ev konularınızı planlayıp programlamak fayda sağlayacak. Yurt dışı bağlantılarınız, deniz aşırı seyahatler, yasaları takip etmek, yabancı kültürler ve ülkeleri keşif ederek kadersel çarkınızın nerede işlediğini gözlemlemek olacak. İş ve girişimleriniz için dikkatli olmanız gereken alanlar keşif alanlarınızı değiştirmek ve yenilemek. Yani hep sabit bir yerden gelir elde ediyorsanız, farklı alternatif planları değerlendirebilirsiniz. Altı aylık süreçte atılım yapacağınız konularda deneyim sahibi kişiler ile kontak kurmak fayda sağlayacak. Kullanmanız gereken sembol, deri kaplı bir ajanda olabilir. Rüyalarınızı yazabilirsiniz bu deftere. Bu defteri yatağınızın başında bulundurabilirsiniz. Plan ve projelerinizi olmuş gibi yazmak, kendinizi güçlü hissetmenize vesile olabilir.

Yükselen İkizler

Önceliklerinizi ileriye yönelik plan ve projeleriniz için savaşmaya adayacaksınız. Umutlar evinizde yeni heyecanlar ve keşifler çıkabilir önünüze. Bu projeleri ortaya çıkartmak, yeni projeler içerisinde olmak, bilhassa çalışma hanenizde erkek arkadaşlarınız varsa erkek iş gücü, erkek savunma sanayi kendinizi ifade etme alanlarında çalışıyorsanız, bu çalışma düzeninde fayda ve güzellikler getirebilir bu altı aylık serüven. Fakat umudunuzun bittiğini düşünebilirsiniz. Tıkanıklıklar söz konusu olabilir. Bu tıkanıklıklar maddi kaynaklı olabilir. 8.ev konularınızı planlayıp programlamak fayda sağlayacak. Yani giderleriniz, ameliyatlarınız, borçlarınız, ödenekleriniz sizi kısıtlayan etkiler ne ise ya da müşterek kazançlarınız. Bir şey yapmak istediğinizde biriyle yapmak zorunda kalabilirsiniz. Eşinizin ya da ortağınızın size sağladığı imkan ve olanakları fırsata çevirmek için mücadele edeceksiniz. Belki de hiç beklemediğiniz anda bir miras size bu imkanların kapısını aralayacak. Geçirmek zorunda olduğunuz cerrahi müdahalelerin de zamanı gelip geçiyor olabilir. Sağlıkla ilgili konulara dikkat etmelisiniz.

Yükselen Yengeçler

Kariyeriniz ile ilgili konular gündeminizde olacak ve her yol mubah artık ilkesini edineceksiniz. Rekabetçi bir tutuma bürünecek ve kariyeriniz konusunda daha da aktifleşeceksiniz. Bu tutumla birlikte açık düşmanlar edinmemeye özen göstermelisiniz. İş ortamınızdaki bu rekabetçi tutum, içinde bulunduğunuz ortamı çıkmaza sokabilir. Bu tutumunuzu kontrol altına almazsanız sorumluluk duyduğunuz alanlarda tartışmalara sebep olabilirsiniz. 7.Ev konularınızı planlayıp programlamak fayda sağlayacak. Bu çıkmaz eş ve ortaklık kurduğunuz alanlara yansıyabilir ve bu çıkmazı fark etmeli ve çözüme ulaştırmalısınız. Çözüme ulaştırılan her sonuç, rekabet kurduğunuz alanlarda size yeni bir bakış açısı kazandıracaktır. Kullanmanız gereken sembol, evinizin dış kapısının iç tarafına bir kılıç sembolü asabilirsiniz.

Yükselen Aslanlar

Altı aylık süreçte dikkatli ve temkinli olmamız gereken bir süreç yaşayacağız. Tatil, diyet, spor ve beslenmekle ilgili konular gündemimizde olabilir. İdealler ve inançlarınız için mücadele edeceksiniz. Kendimizi geliştirmek, yurt dışı, il dışı yabancı kaynaklar, eğitim sektöründe yeni projeler üretmek, yeni bir şeyler ortaya koymak farklı ve yeni ufuklara açmakla ilgili Mars bizi hep agrese edecek. 6.Ev konularınızı planlayıp programlamak fayda sağlayacak. Bu mücadelenizi verirken ortaya çıkartmak istediğiniz alanlar için düzenlemeniz gereken hayat konularınız günlük düzen, sizin için çalışan, size hizmet eden, iş arkadaşlarınız, iş ortamınız ve belki de evcil hayvanınız hedefleriniz için plan ve program içerisine sokmak olacak. Kullanmanız gereken sembol, deri bir ajanda tutmak ve bu ajandanın ilk sayfasına gitmek istediğiniz ülkeler ya da sevdiğiniz bir ülkenin sembolünü yapıştırabilirsiniz. Yapıştırdıktan sonra hedefinizi yazmalısınız.

Yükselen Başaklar

Ortaklı kazançların yönetilmesinde aktif rol oynamanız gerekebilir. Borçlar, ödenekler, ortaklı kazançlar, ortaklı sermaye ve müşterek kazanç haline getirdiğiniz alanlarla ilgili harcamalar artabilir. Diğer yandan altı aylık serüvende miras bekleyişleriniz varsa bu gibi durumlarla ilgili çalışmalar söz konusu olabilir. Eşiniz ya da birlikte olduğunuz kişilerin kazançları ile ilgili harcamalar yapması gerekebilir ve siz ona destek olabilirsiniz. 5.ev konularınızı planlayıp programlamak fayda sağlayacak. Bu konularda mücadele verirken ortaya çıkartmak istediğiniz alanlar için düzenlemeniz gereken hayat konularınız kendiniz için önemli olan bir uğraşa kanalize olmalısınız. Sadece o konuya fokuslanmalı ve uğraşını verdiğiniz ürünün ortaya çıkmasını sağlamalısınız. Kullanmanız gereken sembol, kırmızı renkli bir puzzle yapabilirsiniz.

Yükselen Teraziler

Mücadele ettiğiniz alanlarınız, yakın ikili ilişkileriniz ve ortaklık alanlarınız ve kendinizi vekaleten teslim ettiğiniz yerler, açık düşmanlarınız kimlerle rekabet halinde olduğunuz kişiler, topluma açıldığınız alanlarınızda bu altı aylık serüvende etkileneceksiniz. 4.ev konularınızı planlayıp programlamak fayda sağlayacak. Bu mücadelenizi verirken ortaya çıkartmak istediğiniz alanlar için düzenlemeniz gereken hayat konularınız sorumluluğunu aldığınız ev, aile, ev içi işleriniz gibi konular üzerine olacak. Kullanmanız gereken sembol, sevdiğiniz kişilere, onların hayrına bağışlar yapabilir ya da deri objeler hediye edebilirsiniz.

Yükselen Akrepler

Çalışma istekliliğiniz artıyor. Günlük rutin işleriniz sorumluluklarınız artıyor. İş dışında başka bir şey düşünemeyeceksiniz. Günlük rutin işlerinizde bile durmaksızın bir şeyler yapmak istekliliğinde olacaksınız. Çalışıyorsanız 6 aylık serüvende değişimler söz konusu olabilir. Hastalıklara dikkat etmenizi rica ederim. 3.Ev konularınızı planlayıp programlamak fayda sağlayacak. Bu mücadelenizi verirken ortaya çıkartmak istediğiniz alanlar için düzenlemeniz gereken hayat konularınız ise kardeşleriniz, komşularınız, yakın akrabalarınız ya da medya iletişim alanlarında belki kısa seyahatler konusunda düzenlemeler yapmak durumunda kalabilirsiniz. Kullanmanız gereken sembol, varsa evinizdeki ecza dolabında bir bıçak ya da kesici bir alet koyabilirsiniz. Tabi çocukların ulaşamayacağı yer olmalı.

Yükselen Yaylar

Aşk ve eğlence peşinde mi koşacaksınız? Yoksa çocuklarınız, duygusal ilişkileriniz, hobi ve eğlence hayatınız ile düzenlemeler yapıp sorumluluklarınızı üstlenerek mi kendiniz daha değerli hissettiğinize karar vereceksiniz. Bu serüvende bir sebep sonuç tutturmalısınız. Aşk, cinsellik, hobi, yuva, spor, risk almak, risklerin içerisine girmek, organizasyonlar planlamak ufak çaplı da olsa sinema ya da tiyatroya gitmek gibi bu konularla ilgili 6 aylık serüvende etkiler yaşayabilirsiniz. 2.ev konularınızı planlayıp programlamak fayda sağlayacak. Bu mücadelenizi verirken ortaya çıkartmak istediğiniz alanlar için düzenlemeniz gereken hayat konularınız ise para kazançları, güvenceler ve kendinizi değerli hissedeceğiniz konular üzerinde olacak. Kullanmanız gereken sembol, deri cüzden kullanmalı ve içerisine çocuğunuzun fotoğrafını koymanız semboliğin enerjisini çalıştıracaktır.

Yükselen Oğlaklar

6 ay boyunca sizin burcunuzda yücelen gezegen gidecek 6 ay boyunca koç burcunda kalacak. Çocuksu bir enerji geliyor. Hızlanma ve bir hareket enerjisi geliyor. Aile içi ilişkileriniz ve evinizde duygusal gerilimler ya da bastırılmış öfkelerinizi kontrol altına almak adına mücadele verebilirsiniz. Daha fazla çalışmalıyım dediğiniz bir dönem. Evinizi bir otel gibi kullandığınız zamanlar geliyor. 1.ev konularınızı planlayıp programlamak fayda sağlayacak. Aile içi ilişkilerinizde, evinizde kendinizi ortaya koymak, kendinizi motive edecek farklı kanallar bulacak ve bu alanlarda olmak adına düzenlemeler yapmaya başlayacaksınız. Öncelikli motivasyonlarınız aldığınız sorumluluklar olduğuna da kanaat getirebilirsiniz. Bu durumu fırsata çevirmek sizin elinizde! Kullanmanız gereken sembol, çocuğunuz varsa onunla aksiyon oyunları oynamak iyi gelebilir. Ev içerisinde kesip biçmeyle ilgili hobilerle ilgilenebilirsiniz.

Yükselen Kovalar

Hızlı düşünüp hızlı, kararlar alacağınız bir sürece giriyorsunuz. Fakat acele karar vermeye meyil etmek ya da yeterince düşünmeden kararlar alıyor olmak sizi rahatsız edebilir. Kardeşler, abiler, ablalar varsa yakınlarda yeğenler, kuzenler, komşuluk ilişkilerinizde onlarla ilgilenebilir daha çok onlara emek ve enerjinizi harcayabilirsiniz. 12.ev konularınızı planlayıp programlamak fayda sağlayacak. Bu mücadelenizi verirken ortaya çıkartmak istediğiniz alanlar için düzenlemeniz gereken hayat konularınız yalnız kalmak ve sosyal ilişkilerden uzak durmak olacak. Sakinleyip kendinizi sınırladığınızda hedeflerinizi daha sağlam belirleyebileceksiniz. Kullanmanız gereken sembol, hastane ve hapishanelerde bulunmak onlarla sohbet etmek, minik minik harcamalar yapmak değerlendirebilirsiniz.

Yükselen Balıklar

Maddi kazanç ve kendinizi daha da değerli hissetmek için mücadele içerisinde gireceksiniz. Bilhassa beslenme ve diyet kontrolü yapabilmek için aslında muazzam bir 6 aylık sefere giriyorsunuz. 11.ev konularınızı planlayıp programlamak fayda sağlayacak. Bu mücadelenizi verirken ortaya çıkartmak istediğiniz alanlar için düzenlemeniz gereken hayat konularınız öncelikle sabit fikirli olmaktan uzaklaşmalısınız. Geleceğiniz için planlar yaparken anı kaçırmamalısınız. Öte yandan plan ve projeleriniz sosyal çevreniz tarafından kabul görmesi isteğinizi de ele almalısınız. Çünkü bulunduğunuz sosyal çevrede hedeflerinize ve onaylanma ihtiyacınıza odaklanmanız andan gelen fırsatları kaçırmanıza sebebiyet verebilir. Kullanmanız gereken sembol, mutfağı temiz tutmak önemli. Cüzdanınızda metal bir para taşımalısınız.